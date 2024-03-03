錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

監察院前院長錢復(左)日前接受中廣前董事長趙少康廣播預錄專訪。(取自趙少康臉書)

監察院前院長錢復日前接受中廣前董事長趙少康廣播預錄專訪。談及前總統馬英九 ，錢復表示，馬英九是他最好的學生，可以在法學院拿到95分的高分，溫良恭儉讓樣樣具備。不過他透露，根據馬父親馬鶴齡的說法，因為從小家教嚴格，所以馬英九對年紀大的人天生有反感，在他們面前勤作筆記，回家就丟了。

錢復新書「錢復回憶錄-卷4」日前出版。趙少康讚他高齡90歲仍精神飽滿、思緒清楚，一生經歷就如他自己所說「沒有白活」。趙少康說，錢復駐美以及擔任外交部長期間，與美中台領導人都有近距離接觸，並曾跟當時的聯合國秘書長蓋里會談。

錢復透露，台灣曾經有機會以觀察員身分加入聯合國，蓋里對他說過台北到聯合國最快的路是北京，身為國際社會一員，走得出去很重要，所以不能沒有邦交國。他當外交部長時，邦交國維持30多個，每年外交預算6000萬美元，對照現在只剩下12個邦交國，可見得外交的上位政策就是兩岸。

提及馬英九，錢復指出，馬英九過去是他的學生，他對馬英九有很高期待，當年馬英九申請國民黨 中山獎學金就是他考的，而且他給馬英九100分。錢復說，一位劉姓國民黨中評委曾透露，馬鶴凌認為自己最大的遺憾，就是在馬英九小時候管教太嚴，以至於馬英九對年紀大的人天生有反感，聽年長者說話時記的筆記，回家後就丟了，因為馬英九認為自己要交往的都是小朋友與後輩，可見馬鶴凌的話是一針見血。

錢復也提到，馬英九用人很快，但當有一天看到問題時，他立刻一通電話，要求對方提辭呈、馬上批准，之後不與對方見面、談話，很多人為了幫馬英九做事，把教授等原先的職務都辭掉了，所以所有被馬英九用過又被排除掉的人，即使是朋友，現在都成了敵人，這是馬很可惜的地方。

對於民進黨 總統當選人賴清德上任後的兩岸關係，錢復認為，要看三個職務的人事安排，包括陸委會、外交部以及行政院長，值得觀察。他也點名洪其昌、郭正亮、童振源都是熟悉大陸的綠營人士，或許可以改善目前的對立情勢。

對於錢復評論前總統馬英九天生對年紀大的人有反感，馬英九基金會執行長蕭旭岑反擊表示，國民黨大老、小老寧可花很多精神批評清廉的馬英九，卻不敢批評民進黨。

蕭旭岑接受中天電視專訪時指出，民進黨內有誰批評陳水扁？他敢講未來也不會有人批評蔡英文，這就是國民黨與民進黨的不同，民進黨永遠團結，因此無論做了什麼狗屁倒灶的事，還能一次又一次地勝選。而國民黨對執政的民進黨沒皮條，只敢批評自己人。

蕭旭岑表示，他對錢復沒有任何需要回應的地方，當新加坡建國總理李光耀逝世，馬英九親赴新加坡弔唁，他第一個想到的是找錢復，錢復卻只覺得馬英九不重視年紀大的人。這點讓他既感嘆又覺得悲哀，更替國民黨未來的團結與重返執政感到憂心忡忡。

蕭旭岑也提及最近批評馬英九的國安會前秘書長蘇起，他認為蘇起當過馬英九部屬，多年後批評前老闆，連他綠營的朋友都說這不符合做人的道理。他認為蘇起批馬「既不厚道，也不正確」，不厚道是受馬重用還批馬，不正確是例如認為馬用錯賴幸媛當陸委會主委，事實上馬政府許多重大兩岸政績，包括ECFA、陸生訪台、三通直航等，都是在賴幸媛主委與前海基會董事長江丙坤任內完成，光這一點，蘇起的看法就經不起檢驗。