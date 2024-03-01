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潛水探祕沉船 王陽明驚呼：只剩巴掌大的小魚

記者葉君遠／台北1日電
王陽明(左)接下李景白的潛水外景節目「沈睡中的水下巨人」。（記者王聰賢／攝影）
王陽明(左)接下李景白的潛水外景節目「沈睡中的水下巨人」。（記者王聰賢／攝影）

熱愛海洋的王陽明，接下「沈睡的水下巨人」節目深潛台灣周邊海域超過百次，最後驚訝發現，台灣身為海洋國家，水底幾乎沒有魚，「我們潛進沉船形成的人工礁，裡面生態『應該』很豐富，沒想到卻像鬼域，幾乎只剩巴掌大的小魚，有些地方連小魚都沒有」。

製作人李景白擅長製作潛水節目，並曾獲多座金鐘殊榮，他這回找王陽明，主因是王熱愛海洋、敢下水，而且有偶像外型。王陽明從小就喜歡沙魚，節目找了台灣周邊8個沉船去探訪，1年半以來百趟下水不僅沒見到沙魚，大家認知水況不錯的蘭嶼、小琉球甚至連大一點的經濟魚類都沒見到，「漁港見到的，都是到外海抓的，沙魚是食物鏈頂層，台灣海裡因過度捕撈早已沒魚，牠當然也不存在」。

王陽明老婆蔡詩芸也熱愛潛水，曾問過他工作細節，王陽明說，「她來關心過我潛水的深度和裝備，了解狀況後開始擔心，畢竟海底下的狀況很難預料。後來真的遇過幾次危險差點上社會新聞，包括海流太強、能見度太差，我認識一個導演專拍沙魚，年紀很小，第一部紀錄片就拿獎，前2、3年潛到60幾米被海流帶走就不見了，至今沒回來。我還發生氮醉，恍神、感覺很嗨，沉浸在自己的世界忘了殘壓、氧量，最後是白叔拉我上岸」。

他和蔡詩芸一個演員、一個歌手，最後都跨足綜藝，去年兩人經歷婚姻危機，她說想跟他再生一胎。王陽明笑說，「我認識的夫妻沒有一對不吵架的，現在都已恢復正常，年前我有陪她回澳洲探親，至於生小孩，我確定她目前沒懷孕」，而兩人同時往綜藝走，「我們對工作唯一會討論的，是怎麼很Free的放開自己，她以前當歌手很做自己，但面對鏡頭有點ㄍㄧㄥ，而我想更放得開，讓大家了解我，目前，我已做到7、8成，快到我設定的目標了」。

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