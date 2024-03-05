開一店火一店 喜茶90後董座拚出3200家分店

喜茶創辦人聶雲宸。（圖／取自百度百科）

被封為「最牛90後」的中國大陸知名連鎖茶飲集團喜茶創辦人聶雲宸，年紀輕輕只花11年就把喜茶從一間在廣東江門的街邊小店，經營成坐擁海內外超過3200家分店的大品牌（事業合夥門市超2300家），會員總量超1億，不只北京、上海、成都等大城甚至到美國紐約都能看見其蹤影，並且喜茶直營及事業合夥門市均出現眾多月銷售額超過100萬元（人民幣，下同）的門市。

據悉，由於喜茶強大的品牌勢能，九成以上的事業合夥門市分布在當地優質商圈內，並且「開一店火一店」。以50至89平方公尺為主力的事業合夥門市中，單日單店最高銷售超5300杯，眾多門市首月銷售額超100萬元。目前，超65%的喜茶事業合夥人已開出兩家及以上的門市，還有許多合夥人在各自區域開出十家以上門市。

上述喜茶這一切都來自於聶雲宸「偏執和不服輸的精神」與生意頭腦。聶雲宸生於1991年，來自江西贛州普通家庭，中學時與父母一同搬到廣東生活。儘管聶雲宸沒有華麗顯眼的學歷，但他在19歲從大專畢業後碰巧遇上大陸手機產業最熱的時代，彼時做的是部落格主筆，過程中了解眾多科技知識靠著與生俱來的商業頭腦而萌生創業的種子，也因此打開了他的創業人生。

事實上，聶雲宸第一次創業相中的是手機維修市場，然而好久不常，愈來愈多店冒出，使得其手機店生意每況愈下。在深思熟慮之後，聶雲宸選擇帶著首次創業的第一桶金換到新產業，而這一次聶雲宸正式走入了奶茶的世界。

聶雲宸期盼他的奶茶店能「與眾不同」，要做出真材實料的產品，來吸引消費者上門。基於此，重視細節的他在研究新產品時，不只研究市場上現時最流行產品外，還在口味上下足功夫，改良沒有停下來。同時，親力親為的聶雲宸有時一天內修改6次配方，要喝掉20多杯奶茶，最終推出創意飲品「芝士奶蓋」，迅速成為最爆紅飲品，奠定喜茶在奶茶界的領導地位。

如今喜茶的成功，也讓聶雲宸在2018年入選富比士中國「30位30歲以下菁英」，並於2023年10月以85億元財富，位居「2023年·胡潤百富榜」第706名。