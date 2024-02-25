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台網紅「理科太太」控前夫裝可憐：離婚還盜用3萬元繳美國房屋稅

記者王聖藜／台北即時報導
「理科太太」今天出庭。（記者王聖藜／攝影）
「理科太太」今天出庭。（記者王聖藜／攝影）

本名陳映彤的台灣網紅「理科太太」2021年與「理科先生（John）」結束婚姻，訴訟期間提供對方醫療資料給法院依個資法起訴，台北地院今天開庭，「理科太太」表示，律師不可能讓她作違法的事，還說前夫盜用她的錢決定提告。

「理科太太」出庭前辯稱，檢察官講說她將有憂鬱症的資料傳給法官，「除非對方想要隱匿資料」，她相信法官會公正審判。

「理科太太」說，因為全部法律文件一定是律師寫、律師準備再由她簽名，她相信律師絕對不可能讓她做出違法的事情。

她說，她也是第一次看到有人在家事法庭提出資料結果被告，她不覺得自己犯法，而且家事法庭是不公開的；她說，夫妻倆早就離婚，剩下是財產的事，稱前夫離婚1年多還一直盜用她的錢。

「理科太太」說，她看過前夫在演戲裝可憐、裝好人，離婚1年多，前夫還繼續盜用她美國帳戶的電子支票用來繳水電、瓦斯、房屋稅，她因為少了3萬美元，才發現前夫提前付了2期的房屋稅　因此決定對前夫提告。

2021年12月17日「理科太太」與前夫調解離婚，但有關夫妻剩餘財產分配仍在法院審理中，檢方指控，陳女未經男方同意，取得陳姓醫療人員出具記載有男方病史、用藥資料的紙條，2022年8月18日將資料法作為訴訟用。

檢方偵辦時，陳姓醫療人員否認傳遞個資給「理科太太」是為訴訟的目的，「理科太太」違背男方意願、逾越蒐集個資目的，觸犯違法利用他人特種個資罪，將「理科太太」起訴。

支票 憂鬱症

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