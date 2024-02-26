我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

金庸抄佛經墨蹟兩岸三地同步出版 揭中年喪子苦痛

記者陳宛茜／台北26日電
金庸手抄的金剛經四句偈「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，是天龍八部劇情關鍵。圖為「金庸墨蹟」內頁。（圖／遠流提供）
金庸手抄的金剛經四句偈「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，是天龍八部劇情關鍵。圖為「金庸墨蹟」內頁。（圖／遠流提供）

金迷都知道，金庸小說充滿了佛經與佛學，除了引用佛教觀念與佛經章句，還創造了許多根據佛經命名的武功，「天龍八部」的書名甚至取自佛經中的八種神道精怪。而原本沒有宗教信仰的金庸，中年過後卻專注於閱讀與抄寫佛經。今年是金庸百歲冥誕，兩岸三地將同步出版「金庸墨蹟」，收錄金庸親筆抄寫的佛經經文與偈句，也揭開金庸抄寫佛經的背後，隱藏多年的一件傷心往事。

1976年，金庸19歲長子查傳俠在紐約哥倫比亞大學墜樓亡。金庸一生幾乎不曾談及此事，僅在與日本宗教學者池田大作對談時，透露長子死訊對他來說如青天霹靂，心中產生強烈疑問，強烈到想到陰間去問兒子「為什麼忽然厭棄了生命」。他在此時進入佛教世界，閱讀並抄寫大量佛經，透過抄經理解佛法，探求如何解脫人生痛苦煩惱。

遠流董事長王榮文表示，金庸抄經時的一筆一畫，都是他面對生命苦痛時的療癒心法。金庸甚至曾為了解佛教原典而想學習世界上最深奧的文字—梵文。他撰寫「談色蘊」論文，翻譯「法句經」，並將精深的佛教思想融入創作的小說中。

大陸學者陳平原曾說，若有人想藉文學作品了解佛道，不妨從金庸小說入手。佛經可說是金庸小說的重要心法，書中許多武功取自佛經，「倚天屠龍記」張無忌與少林三僧激戰時，義父謝遜在地牢念誦「金剛經」妙法勸誡。就連「鹿鼎記」記載大清寶藏的藏寶圖，也收藏在佛經「四十二章經」中。

「金庸墨蹟」中的手抄佛經，可視為解開金庸小說的重要密碼。其中收錄金庸經常抄寫的「金剛經」四句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，在「天龍八部」中刻於少林寺菩提院銅鏡上，成阿朱開啟銅鏡、盜走武功祕笈的關鍵。

金庸辭世六年，但金庸熱未曾退燒。英國出版社即將出齊英語版的「射鵰三部曲」，而遠流出版社也準備籌資興建金庸博物館

遠流董事長王榮文表示，金庸生前創造了1400名金庸人物，他希望比照東京「三鷹之森吉卜力博物館」限地展演的方式，在台灣打造一間金庸博物館，找新世代藝術家運用沉浸式體驗，讓郭靖、黃蓉、楊過、小龍女等金庸人物復活，走入新世代金迷的生活之中。

博物館 哥倫比亞大學 日本

上一則

台孕產婦死亡率為日本4倍、南韓1.5倍 與2原因有關

下一則

台北國際書展55萬人次疫後最佳 陸作家零參展

延伸閱讀

女店主熱愛實體書：賠錢也要撐下去

女店主熱愛實體書：賠錢也要撐下去
中國「最佛」省份浙江 境內擁寺廟4057座

中國「最佛」省份浙江 境內擁寺廟4057座
佘詩曼演活「Man姐」 曾被批「雞仔聲」、演技差

佘詩曼演活「Man姐」 曾被批「雞仔聲」、演技差
2023香港離世名人／不捨「華人之光」 李玟、「最美周芷若」周海媚

2023香港離世名人／不捨「華人之光」 李玟、「最美周芷若」周海媚

熱門新聞

中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示