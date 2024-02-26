金庸抄佛經墨蹟兩岸三地同步出版 揭中年喪子苦痛

金庸手抄的金剛經四句偈「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，是天龍八部劇情關鍵。圖為「金庸墨蹟」內頁。（圖／遠流提供）

金迷都知道，金庸小說充滿了佛經與佛學，除了引用佛教觀念與佛經章句，還創造了許多根據佛經命名的武功，「天龍八部」的書名甚至取自佛經中的八種神道精怪。而原本沒有宗教信仰的金庸，中年過後卻專注於閱讀與抄寫佛經。今年是金庸百歲冥誕，兩岸三地將同步出版「金庸墨蹟」，收錄金庸親筆抄寫的佛經經文與偈句，也揭開金庸抄寫佛經的背後，隱藏多年的一件傷心往事。

1976年，金庸19歲長子查傳俠在紐約哥倫比亞大學 墜樓亡。金庸一生幾乎不曾談及此事，僅在與日本 宗教學者池田大作對談時，透露長子死訊對他來說如青天霹靂，心中產生強烈疑問，強烈到想到陰間去問兒子「為什麼忽然厭棄了生命」。他在此時進入佛教世界，閱讀並抄寫大量佛經，透過抄經理解佛法，探求如何解脫人生痛苦煩惱。

遠流董事長王榮文表示，金庸抄經時的一筆一畫，都是他面對生命苦痛時的療癒心法。金庸甚至曾為了解佛教原典而想學習世界上最深奧的文字—梵文。他撰寫「談色蘊」論文，翻譯「法句經」，並將精深的佛教思想融入創作的小說中。

大陸學者陳平原曾說，若有人想藉文學作品了解佛道，不妨從金庸小說入手。佛經可說是金庸小說的重要心法，書中許多武功取自佛經，「倚天屠龍記」張無忌與少林三僧激戰時，義父謝遜在地牢念誦「金剛經」妙法勸誡。就連「鹿鼎記」記載大清寶藏的藏寶圖，也收藏在佛經「四十二章經」中。

「金庸墨蹟」中的手抄佛經，可視為解開金庸小說的重要密碼。其中收錄金庸經常抄寫的「金剛經」四句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，在「天龍八部」中刻於少林寺菩提院銅鏡上，成阿朱開啟銅鏡、盜走武功祕笈的關鍵。

金庸辭世六年，但金庸熱未曾退燒。英國出版社即將出齊英語版的「射鵰三部曲」，而遠流出版社也準備籌資興建金庸博物館 。

遠流董事長王榮文表示，金庸生前創造了1400名金庸人物，他希望比照東京「三鷹之森吉卜力博物館」限地展演的方式，在台灣打造一間金庸博物館，找新世代藝術家運用沉浸式體驗，讓郭靖、黃蓉、楊過、小龍女等金庸人物復活，走入新世代金迷的生活之中。