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虎航10周年 董座陳漢銘：異業合作 拚服務升級

記者楊文琪／台北26日電
台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／台灣虎航提供）
台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「今年迎來開航十周年的新里程碑，我們將透過機隊汰舊換新、官網及App優化更新、不同領域的異業合作，以及充滿創意的行銷宣傳計畫等，讓來自各地的旅客看到不斷自我突破、創造無限可能的台灣虎航。」

●開航十周年 迎新里程碑

歷經三年疫情衝擊，2022年10月中旬解封後，隨著國人出國旅遊不斷增溫，台灣虎航載客量、營業額也不斷衝高，在2023年創下連續三季獲利，且單月平均營收破新台幣10億元（約3175萬美元）的傲人成績，今年適逢台灣虎航開航十周年，陳漢銘提出多項經營方針與策略，要讓台虎締造更好的下個十年。

陳漢銘說，2014年9月開航的台灣虎航，航點布局日本、南韓、澳門、泰國及越南等主要城市地區，期間歷經了三年衝擊全球的疫情考驗，不僅在艱困的環境中磨練出更強大的韌性和靈活應變能力，更在國境解封後短時間內即迅速獲利。

他表示，今年迎來開航十周年的新里程碑，設定幾項營運策略，首先，布局亞洲新航線。航點占比最多的日本市場，在邁入2024年也將成為發展主力，將邀請受年輕世代歡迎且高人氣的內田里央擔任代言人，協助台灣虎航在日本市場打開知名度及廣度。

其次，要積極拓展日客來台。陳漢銘指出，台虎是目前國籍航空飛航日本航點最多的航空公司，目前主要是台灣旅客前往日本旅遊的多，他們來台的少，所以今後要積極爭取日客來台。

台虎規畫在岡山、高知、茨城、福島等地方的路面電車、巴士進行廣告宣傳合作，推出日客新辦護照抽台虎會員點數的聚粉活動，並與日本樂天集團合作，針對日本樂天信用卡卡友（有2100萬名使用者），提供購票折扣優惠，以及由日本樂天旅遊針對台虎推出多樣的機加酒套裝行程。

●多元機上餐 展現台灣味

第三，推出正宗台灣味的多元機上餐。這是繼先後與台灣鹽酥雞、米其林綠星小小樹食合作推出充滿台灣味且廣受好評的機上餐點後，今年也將與知名品牌洪瑞珍合作推出全新機上餐點。

第四，官網／App全面優化。繼去年12月推出全新App，提供個人化介面設計並新增許多貼心管理功能後，因應時下多元支付服務，即日起更與日本最大先買後付（Buy Now Pay Later）平台「AFTEE先享後付」合作，推出期間限定推廣活動，包括AFTEE先享後付新用戶單筆消費不限金額現折10%，折抵上限250元；舊用戶於結帳頁面輸碼「TIGERAIR」，單筆消費不限金額現折10%，折抵上限100元等優惠回饋，無論是信用卡、LINE pay或是AFTEE先享後付，都便利旅客可依個人需求來選擇不同的支付方式。

陳漢銘指出，台虎還大幅提升客服品質，如加強客服人員的教育訓練，強化專業知識，平均接聽率達90%；優化旅客網路自助服務平台，平均等待時間降至1分半鐘；啟動並優化進線語音系統，讓旅客在等待聆聽語音內容時可得到進線提問的解答，平均通話時間降至6分鐘。

此外，為感謝台虎團隊一路攜手共度疫情，激勵同仁，台虎董事會通過包括績效獎金和年度獎金，合計平均年終獎達10.8個月，最高可領到14個月，創台灣航空業最高紀錄。台虎也給員工加薪，平均調幅11.48%，伙食津貼則有12%，讓同仁感受到滿滿的幸福感。

陳漢銘說，希望與800多位員工一起力拚亞洲最佳低成本航空。

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