我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

堪薩斯城槍案1死者是西裔社區知名DJ 參加遊行遭流彈奪命

台名嘴朱學恒被控酒後強吻國民黨議員 北院傳鍾沛君丈夫出庭作證

中央社／台北16日電
名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。朱學恒出席台北地院開庭，面對媒體提問，不發一語。（記者林伯東／攝影）
名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。朱學恒出席台北地院開庭，面對媒體提問，不發一語。（記者林伯東／攝影）

名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，北檢依強制猥褻罪起訴。北院今天傳喚鍾沛君丈夫陳布朗、樊姓媒體人及事發現場的陳姓服務生作證。

鍾沛君上午也在臉書上PO文，表示「今天，先生要為我上戰場，再次正面對上朱學恒。」她說，先生安慰她，出庭就當作是協助朱還原記憶，「或者他不是記憶的問題，而是羞恥心。」

鍾沛君指出，她在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，因為光是回想那個不堪片段就讓她難受得幾乎窒息，她無法想像從此先生一看到她，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；她更憂懼本就細膩敏銳的先生，會和她一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，她承受不了這件事橫亙在他們本來透明如水的關係中。

鍾沛君表示，她開口之後，先生理智而明快地列出處理方式，由先生出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，為了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。

她說，後來，如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴，這段艱難的日子裡，她除了尋求專業心理諮商讓自己不至崩潰，旁人不知道的是，先生不只面對朱學恒，更一次次為她撐起了傘，擋住各種突如其來的大雨。

鍾沛君表示，當朋友媽媽當眾用「那個被強吻議員的先生」稱呼先生，當網路上各種惡毒評論、悖於事實的政治陰謀論四起，沒有先生冷靜而堅定的守護，她無法在法庭上一次次把事情說清。

鍾沛君說：「天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰。」

鍾沛君去年6月8日在臉書貼文表示，朱學恒於民國111年8月間邀約她共進晚餐，餐敘尾聲時，朱學恒「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。朱學恒回應表示，「我想我沒有辦法否認」、「我想我的確犯了錯」，向台北地檢署告發自己。

檢方調查，朱學恒於111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約，陳姓友人離去後。朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇。後來他再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。

台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，去年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。

另外，北檢偵查期間將朱學恒限制出境、出海4個月。台北地方法院日前裁定朱學恒自今年2月6日起再限制出境、出海8個月。

名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。台北地...
名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。台北地院上午傳喚鍾的丈夫陳布朗（前左）出庭作證，鍾沛君（前右）陪同出席。（記者林伯東／攝影）

臉書 國民黨

上一則

中國漁船翻覆案 學者示警：兩岸罵來罵去絕非好現象

下一則

台網紅晚安小雞、阿鬧直播涉造假 在柬埔寨被判2年

延伸閱讀

紐約新鮮草原2韓裔 私藏幽靈槍和3D打印機 被控130罪

紐約新鮮草原2韓裔 私藏幽靈槍和3D打印機 被控130罪
新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分

新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分
冷眼集／國民黨別急杯葛 挑戰官員更易獲掌聲

冷眼集／國民黨別急杯葛 挑戰官員更易獲掌聲
新聞眼／藍白競合須畫清界線 慎防過了法案丟了六都

新聞眼／藍白競合須畫清界線 慎防過了法案丟了六都

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28
已退副教授蘇雲華涉嫌掛名製作假民調一度由法院請回，檢方抗告逆轉收押後，偵結依反滲透法等罪起訴。(圖／本報系資料照)

網媒記者做台灣大選假民調 檢驚見他直通國台辦發言人

2024-02-08 11:41

超人氣

更多 >
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過