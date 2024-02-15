台名嘴朱學恒被控酒後強吻國民黨議員 北院傳鍾沛君丈夫出庭作證

名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。朱學恒出席台北地院開庭，面對媒體提問，不發一語。（記者林伯東／攝影）

名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨 台北市議員鍾沛君，北檢依強制猥褻罪起訴。北院今天傳喚鍾沛君丈夫陳布朗、樊姓媒體人及事發現場的陳姓服務生作證。

鍾沛君上午也在臉書 上PO文，表示「今天，先生要為我上戰場，再次正面對上朱學恒。」她說，先生安慰她，出庭就當作是協助朱還原記憶，「或者他不是記憶的問題，而是羞恥心。」

鍾沛君指出，她在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，因為光是回想那個不堪片段就讓她難受得幾乎窒息，她無法想像從此先生一看到她，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；她更憂懼本就細膩敏銳的先生，會和她一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，她承受不了這件事橫亙在他們本來透明如水的關係中。

鍾沛君表示，她開口之後，先生理智而明快地列出處理方式，由先生出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，為了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。

她說，後來，如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴，這段艱難的日子裡，她除了尋求專業心理諮商讓自己不至崩潰，旁人不知道的是，先生不只面對朱學恒，更一次次為她撐起了傘，擋住各種突如其來的大雨。

鍾沛君表示，當朋友媽媽當眾用「那個被強吻議員的先生」稱呼先生，當網路上各種惡毒評論、悖於事實的政治陰謀論四起，沒有先生冷靜而堅定的守護，她無法在法庭上一次次把事情說清。

鍾沛君說：「天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰。」

鍾沛君去年6月8日在臉書貼文表示，朱學恒於民國111年8月間邀約她共進晚餐，餐敘尾聲時，朱學恒「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。朱學恒回應表示，「我想我沒有辦法否認」、「我想我的確犯了錯」，向台北地檢署告發自己。

檢方調查，朱學恒於111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約，陳姓友人離去後。朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇。後來他再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。

台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，去年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。