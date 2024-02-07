我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

記者房荷庭／台北7日電
藝人NONO涉性侵處分不起訴。(本報資料照片)
藝人NONO涉性侵處分不起訴。(本報資料照片)

藝人NONO（陳宣裕）去年6月遭網紅小紅老師指控，侵犯包括她在內多名女子，涉嫌性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女等5罪，共10名被害人出面提告。去年12月，台北地檢署偵結具管轄權的3案，因罪證不足，處分不起訴。原告芳療師及網友等2人不服處分結果，日前向台灣高等檢察署提起再議，高檢署將兩案發回北檢續查。

小紅老師指控，20年來NONO不斷找上各種職業、年紀女性下手，利用臉書、微信、IG媒介或電視台工作之便，性侵或強制猥褻包括芳療師、八大工作者等人，人數逾20人。

事後有10名被害人提告，北檢去年12月19日偵結，考量3名被害人僅女方單一指述，缺乏其餘佐證，針對其中3件做不起訴處分，包括：北市中山區某會館工作女子指控，2011至2013年間，曾在包廂內提供NONO油壓按摩服務時遭性侵。

第二個被害人稱2011年12月間，在北市延吉街搭NONO駕駛白色賓士休旅車，在車上遭強吻及揉搓胸部；第三個被害人也是中山區某時尚會館工作女子，她指控2010年在會館替NONO按摩服務時遭壓制、強吻並揉搓胸部。

檢方偵查時，NONO否認三人指控，稱對事發經過沒印象，且第一位被害人供詞與前同事、主管證詞有出入，女方自稱事後求助精神科，檢方也查無相關病歷。因三案都僅女方單一指述，NONO手機中也無與三女聯繫相關資料，事證不足不起訴。

日前，身為原告芳療師及網友等兩人不服處分結果，日前已向高檢署提起再議。高檢署認為，提起再議，將兩案發回北檢續查。另小紅老師等七名被害人，北檢以住居所在地為由，去年底已移轉士檢偵辦。

微信 休旅 性騷

上一則

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

下一則

民眾黨張啟楷選嘉義市長?韓國瑜前親信接黨部執行長

延伸閱讀

哈爾濱10歲女童自家樓道失蹤 母尋13年獲心碎結果 已被性侵遇害

哈爾濱10歲女童自家樓道失蹤 母尋13年獲心碎結果 已被性侵遇害
台灣狼繼父性侵10歲女證據確鑿 女童母護夫：女兒說謊

台灣狼繼父性侵10歲女證據確鑿 女童母護夫：女兒說謊
足球／日本國腳伊東純也被指控性侵 隊友力挺最終仍離隊

足球／日本國腳伊東純也被指控性侵 隊友力挺最終仍離隊
日本女星若林志穗開直播痛訴 遭知名歌手下藥性侵

日本女星若林志穗開直播痛訴 遭知名歌手下藥性侵

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
民進黨前立委賴坤成昨在他個人臉書貼上蕭美琴29歲照片。圖／翻攝自賴坤成臉書

顏值不輸明星…29歲蕭美琴仙氣飄飄 逾3萬人按讚

2024-01-30 15:06
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多