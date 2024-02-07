影后陸小芬繼女、網紅陳沂 街頭遭毆 檢追教唆者

網紅陳沂(右)遭男子暴力攻擊，記者會一度和媽媽陳雪芬相擁痛哭。(記者邱德祥／攝影)

經常評論時事的網紅陳沂，前天下午在台北市松山區住處附近，遭21歲黃姓男子當街毆打，陳女躲進附近消防隊脫困；警方趕到制伏黃男，黃稱「認錯人」，但陳指對方施暴前曾問她名字，不可能認錯人。檢方訊後命黃男以台幣5萬元(約1582美元)交保，指示警方追查是否有人教唆。

39歲的陳沂，父母都曾為民意代表，父親陳俊源曾為第五屆台北市議員，母親陳雪芬也連任3屆台北巿議員，父母後來離婚，陳沂有一個妹妹。陳俊源1988年涉入「榮星花園開發貪汙弊案」，官司纏訟14年，2003年被判有期徒刑5年、褫奪公權3年4個月定讞，2005年假釋出獄，並於同年與金馬影后陸小芬再婚。

根據調查，陳沂5日下午4時許剛出家門，步行到北市松山區長安東路二段路旁，21歲黃男從左側經過她，又折返問「妳是陳沂嗎？我可以跟妳合照嗎？」陳沂感覺對方好像有吃藥，有點害怕，但還是答應合照，對方突然拿手機攻擊她頭部。

這時有外國路人經過上前阻擋，陳沂脫困逃進一旁中崙消防分隊。警方趕到發現黃男有酒氣，不斷咆哮，嘴巴疑喊著「黃怡君」三個字，並試圖追進消防隊、用身體衝撞員警，被警方用強制力保護管束。

陳沂頭部擦挫傷，到鄰近醫院驗傷後提告，警方依傷害罪將黃移送台北地檢署，檢方以5萬元交保。

黃男犯案時手戴鑽表、身穿名牌服飾，落網後供稱「認錯人」；警方查出他曾涉毒品 案，平時在文山區活動，案發前找周姓男子駕車載送至案發處，在車上獨自飲酒等一個多小時，見陳沂現身就下車傷人；他酒測值0.21毫克，對答正常，並非很醉。

陳沂也向警方供稱，懷疑是先前與其他網紅舌戰遭人尋仇。檢警認為案情不單純，不排除另有犯案動機，檢察官昨指示追查有無影武者，甚至黑幫勢力介入。

陳沂昨開記者會控訴暴力，一度與母親相擁痛哭；她說只是說真話，竟然要受暴力威脅。陳沂曾因個資爭議提告「雞排妹 」鄭采勻，日前網紅Toyz遭「超哥」當街毆打，公開力挺Toyz，當時曾提及「下個被打可能是我」，一語成讖。