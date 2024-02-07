我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

影后陸小芬繼女、網紅陳沂 街頭遭毆 檢追教唆者

記者李隆揆、張睿廷╱台北7日電
網紅陳沂(右)遭男子暴力攻擊，記者會一度和媽媽陳雪芬相擁痛哭。(記者邱德祥／攝影)
網紅陳沂(右)遭男子暴力攻擊，記者會一度和媽媽陳雪芬相擁痛哭。(記者邱德祥／攝影)

經常評論時事的網紅陳沂，前天下午在台北市松山區住處附近，遭21歲黃姓男子當街毆打，陳女躲進附近消防隊脫困；警方趕到制伏黃男，黃稱「認錯人」，但陳指對方施暴前曾問她名字，不可能認錯人。檢方訊後命黃男以台幣5萬元(約1582美元)交保，指示警方追查是否有人教唆。

39歲的陳沂，父母都曾為民意代表，父親陳俊源曾為第五屆台北市議員，母親陳雪芬也連任3屆台北巿議員，父母後來離婚，陳沂有一個妹妹。陳俊源1988年涉入「榮星花園開發貪汙弊案」，官司纏訟14年，2003年被判有期徒刑5年、褫奪公權3年4個月定讞，2005年假釋出獄，並於同年與金馬影后陸小芬再婚。

根據調查，陳沂5日下午4時許剛出家門，步行到北市松山區長安東路二段路旁，21歲黃男從左側經過她，又折返問「妳是陳沂嗎？我可以跟妳合照嗎？」陳沂感覺對方好像有吃藥，有點害怕，但還是答應合照，對方突然拿手機攻擊她頭部。

這時有外國路人經過上前阻擋，陳沂脫困逃進一旁中崙消防分隊。警方趕到發現黃男有酒氣，不斷咆哮，嘴巴疑喊著「黃怡君」三個字，並試圖追進消防隊、用身體衝撞員警，被警方用強制力保護管束。

陳沂頭部擦挫傷，到鄰近醫院驗傷後提告，警方依傷害罪將黃移送台北地檢署，檢方以5萬元交保。

黃男犯案時手戴鑽表、身穿名牌服飾，落網後供稱「認錯人」；警方查出他曾涉毒品案，平時在文山區活動，案發前找周姓男子駕車載送至案發處，在車上獨自飲酒等一個多小時，見陳沂現身就下車傷人；他酒測值0.21毫克，對答正常，並非很醉。

陳沂也向警方供稱，懷疑是先前與其他網紅舌戰遭人尋仇。檢警認為案情不單純，不排除另有犯案動機，檢察官昨指示追查有無影武者，甚至黑幫勢力介入。

陳沂昨開記者會控訴暴力，一度與母親相擁痛哭；她說只是說真話，竟然要受暴力威脅。陳沂曾因個資爭議提告「雞排妹」鄭采勻，日前網紅Toyz遭「超哥」當街毆打，公開力挺Toyz，當時曾提及「下個被打可能是我」，一語成讖。

雞排妹 毒品

上一則

股息14元、分紅149.5萬…台積股東、員工 龍年荷包大進補

下一則

黑白集／在野推國會改革 民進黨怕的不是東廠 是陽光

延伸閱讀

陳沂遇襲「2老外救援」 台灣人為何不敢出手？

陳沂遇襲「2老外救援」 台灣人為何不敢出手？
台網紅遭陌生男當街痛毆 媽媽1句話讓她破防淚崩

台網紅遭陌生男當街痛毆 媽媽1句話讓她破防淚崩
網紅陳沂遭毆打臉耳成傷 醉漢送北檢5萬元交保

網紅陳沂遭毆打臉耳成傷 醉漢送北檢5萬元交保
「下個被打可能是我」 台網紅陳沂遭揮拳狠踹畫面曝光

「下個被打可能是我」 台網紅陳沂遭揮拳狠踹畫面曝光

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
民進黨前立委賴坤成昨在他個人臉書貼上蕭美琴29歲照片。圖／翻攝自賴坤成臉書

顏值不輸明星…29歲蕭美琴仙氣飄飄 逾3萬人按讚

2024-01-30 15:06
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多