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假釋出獄 陳水扁兒子陳致中回家過年

記者王宏舜、古和純／高雄7日電
高雄市前議員陳致中遭判刑1年2個月，去年5月11日進高雄第二監獄服刑，獲裁定付保護管束，6日晚出獄。(記者古和純／攝影)
高雄市前議員陳致中遭判刑1年2個月，去年5月11日進高雄第二監獄服刑，獲裁定付保護管束，6日晚出獄。(記者古和純／攝影)

高雄市前議員陳致中因洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月定讞，去年5月11日進入高雄第二監獄服刑。陳聲請假釋過關，可回家過年，台灣高等法院昨裁定付保護管束。陳昨晚7時許步出監獄，由妻子黃睿靚開車接送返家。

前總統陳水扁國務機要費案受惠會計法修法獲免訴判決，但妻子吳淑珍、兒子陳致中和媳婦黃睿靚仍逃不過洗錢罪。因犯罪所得高達1116萬美元（約3億3000多萬台幣），高院更2審判陳致中1年徒刑，併科台幣150萬元罰金定讞。陳致中入監後，因還犯他罪，高院裁定合併執行1年2月徒刑，實際在監天數272天。。

不過陳致中入監後，就有獄友爆料他享受特權，不僅獨居牢房，還能看掌上型電視，宛如「度假」。高雄二監澄清是新收時才安排獨居，6月下工廠後已改至3人房，掌上型電視則是入監就能購買，一切照規定。

陳致中昨晚與6名受刑人一同從高雄第二監獄釋放，陳致中走在最後一位快步離開監獄，面對媒體大陣仗守候，僅輕聲表示「謝謝！」手提兩大疊書快步離開，由妻子黃睿靚開車載離。

陳致中昨深夜在臉書貼上自拍照，寫了「回家了，如一場夢。晚安；好久沒有用手機了，還有點卡卡的」，不少網友留言替他加油打氣。

陳致中出獄。(記者古和純／攝影)
陳致中出獄。(記者古和純／攝影)

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