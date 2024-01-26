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「鬼故事大師」司馬中原告別式 台文化部頒贈總統褒揚令

記者葉冠妤／台北27日電
講述鬼怪故事聞名的「鬼故事大師」作家司馬中原上月辭世，文化部政務次長李靜慧（右五）今出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原全體家屬共同代表受贈。(圖／文化部提供)
講述鬼怪故事聞名的「鬼故事大師」作家司馬中原上月辭世，文化部政務次長李靜慧（右五）今出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原全體家屬共同代表受贈。(圖／文化部提供)

講述鬼怪故事聞名的「鬼故事大師」台灣作家司馬中原於1月4日辭世，享耆壽92歲。為表彰其創作不斷，作品具有歷史見證意義、人道關懷，以及極大的故事張力，對台灣鬼怪及傳奇故事書寫貢獻卓越，文化部政務次長李靜慧今出席告別式，表達對司馬中原的深切懷念，並代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原全體家屬共同代表受贈。

司馬中原本名吳延玫，1933年2月2日生，1949年隨國民政府軍隊來台，1962年自軍中退役後，專事寫作，並在電視台主持靈異節目，包括「今夜鬼未眠」、廣播節目「午夜奇譚」等，奠定其「鬼故事大師」的稱號。由於年少時期輾轉流離的參戰經驗，司馬中原善於描繪現實的殘酷與鮮明的人物，創作以小說為主，兼及散文、傳記，含融史詩性與抒情性，亦不乏濃厚的鄉野傳奇色彩。

司馬中原曾自述，「作者先要背負歷史和民族的重量，然後筆下始能產生重量」，因而其史詩性小說以山河戀為經，以中日戰爭與國共之戰為緯，襯托出人性的正邪之爭；抒情作品則散見於短篇小說與散文集；鄉野傳奇作品數量最為龐大，兼有鄉野、懷舊、武俠、《聊齋》式狐鬼異聞等題材。曾獲第一屆全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎、第一屆十大傑出榮民獎、聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等獎項。

文化部表示，司馬中原是國立台灣文學館籌備時期即慷慨捐贈的作家之一，包括小說〈湘東野話〉、〈龍飛記〉、〈劫嬰記〉、〈糗事一籮筐〉等百餘件作品手稿、圖書等，並長期支持、積極參與文學活動，為人樂天幽默，所到之處總是談笑風生、妙語如珠，廣受讀者大眾歡迎，其辭世帶給文壇無限追思。

教育部

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