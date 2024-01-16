陳水扁悼施明德：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧

民進黨前主席施明德(右)15日病逝，前總統陳水扁(左)發文悼念。(取材自陳水扁臉書)

民進黨 前主席施明德 15日因病辭世，享壽83歲，前總統陳水扁 發文哀悼，緬懷「施主席」當年美麗島事件時在軍事法庭視死如歸的雄辯滔滔，也指施明德一生主張台灣憲政應走向內閣制，是民主先知，相信假以時日，內閣制應會蔚為主流，祈求一代梟雄施明德、永遠的民進黨主席安息。

陳水扁在臉書新勇哥物語發文悼念前民進黨主席施明德，他說，1月15日是李登輝前總統的冥誕。民進黨前主席施明德也是同日生，巧合的是，也在生日這一天因病辭世，「噩耗傳來，曷勝悲悼」。

陳水扁回憶過往，指施明德是美麗島事件的總指揮，當年在軍事法庭，就見證到施視死如歸的雄辯滔滔。施也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，他卻看到施主席孤零一個人在北看台觀賞國防展示表演。

陳水扁說，施明德主席是他擔任立委時的黨團總召，帶民進黨衝撞國民黨的威權統治。當年他當上台北市第一位民選直轄市長，當時的民進黨主席施明德功不可沒。2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施雖然沒說票投阿扁，也在林義雄主席邀請下特地南下高雄站台。

「施主席是民主先知」，陳水扁指出， 施明德為突破黨禁，首先提出組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。施主席一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，阿扁也曾在6年前的「總統直選與民主台灣」研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議呼應，卻已是後覺。

監察院長陳菊也發文哀悼施明德，她在臉書寫道「心送Nori（施明德）老哥一程」，她也對施明德說，「這美好的仗你已然打過，讓台灣成為美好公義的國家，臺灣人永遠感念你的付出與貢獻」。

陳菊表示，她與施明德相識，是1977年，施明德第一次出獄，那時37歲，卻已坐了15年牢，期間因為諸多變故，充滿憤懣之情。理論上來說，一般人被關了這麼久，尤其又是政治牢獄，應該會遠離是非，但施明德不然，施明德出獄旋即為政治難友蘇洪月嬌助選，並成功贏得該次省議員選舉。那個年代，台灣尚在戒嚴，黨外民主運動是凶險的工作，波濤洶湧、驚險萬分，「但老哥無所畏懼，穿梭其中，展現他的勇氣、智慧與魅力」。

陳菊說，施明德始終埋頭苦幹，無論遭遇多大的困境永不放棄，也因此成為情治人員欲除之後快的對象。她的國際友人艾琳達為了保護施明德的安全與施結褵，但當時的政權自然不會這樣放過施明德，其中的危機與苦難，不足與外人道。

1979年，美麗島雜誌創刊，成為台灣「沒有黨名的政黨」，施明德在其中扮演非常重要的角色，施成功的組織群眾，並提出以民主、人權為主軸，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、總統直選、改選萬年國會和司法獨立的具體訴求，讓美麗島雜誌成為台灣民主化過程十分重要的出版刊物及里程碑。

陳菊表示，也因為如此，站在風尖浪頭上的美麗島及黨外民主人士，就在那年倡議世界人權日的遊行，被演變成民眾與軍警的暴力衝突，施明德再度鋃鐺入獄。「軍事法庭、美麗島大審，我等與Nori同列被告，他在庭上為理念辯護，振振有詞、視死如歸，以身殉道的氣度與風範，令人為之動容；提及林家血案，Nori的悲苦與哀慟，更在庭上表示，情願一死換取臺灣和諧，莫讓殺戮與仇恨繼續撕裂這塊土地。」

陳菊也說，美麗島事件，讓施明德「二進宮」，再居囹圄11年，施明德數度以絕食明志，她一次又一次目睹施明德在三軍總醫院強迫灌食，於是施明德就在這無盡的非人道對待裡頑強的對抗。海內外為了營救施明德，不斷的奔走呼籲，直到1990年，前總統李登輝先生就任第八屆總統，對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德走出監場對所有人說的第一句話竟是「忍耐是不夠的，還必須寬恕」。

陳菊說，出獄時，施明德一身孑然、無處可去，暫棲她家客廳，沒過多久他便再次投身台灣民主運動，施明德的生命力如此頑強、意志堅定。