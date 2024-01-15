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李遠哲口述歷史「返鄉記」 談教改從未提議廣設大學

記者陳宛茜／台北15日電
中研院前院長李遠哲。(本報資料照片)
中研院前院長李遠哲。(本報資料照片)

廣設大學，造成私校退場，到底是誰的錯？今年是教改30周年，也是諾貝爾獎得主、中研院前院長李遠哲自美返台滿30年。中研院訪談李遠哲完成的口述歷史「返鄉記—李遠哲口述傳記」近日由允晨文化出版，其中一大章節談到當年教改的是非恩怨。李遠哲指出，九年一貫、建構式數學「跟我們（教改會）完全沒有關係」，教改會也從未提出廣設大學的建議。

1994年，李遠哲返台擔任中研院院長。那年民間教改聯盟成立，提出落實小班小校、廣設高中大學等四大主張。教育部長郭為藩向行政院長連戰建議成立教育改革審議委員會，檢討台灣的教育，邀請李遠哲擔任召集人。

李遠哲回憶，許多人不贊成他蹚這渾水，但他認為好好檢討台灣教育現況，再提供給政府做參考「還是有意義的」，因此答應。

1996年李登輝選總統，邀李遠哲當行政院長卻遭拒。李遠哲認為，他的拒絕讓兩人關係急轉直下，也影響教改會的成果。當教改會的報告送到總統府，府內的人甚至告訴李登輝「李遠哲要把台灣教育從根拔起」。

李遠哲回憶，教改會是「提供一個大方向的建議」。如今對他最多的攻擊是教改會提議廣設大學，造成私校退場等問題。但教改會從未提出此一建議，僅是檢討民間教改團體提議的廣設高中大學，覺得很多大學是私立的，國家應多投入經費辦幾所好的國立大學、增加大學的容量。李遠哲表示，當時教改會建議的是「國立」大學。而現在大學推薦甄選入學方式，則是教改會蒐集老師意見提出的。

諾貝爾獎 教育部

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