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陳水扁又踩就審能力底線 因病無法受審卻能幫女兒打贏官司

台灣新聞組／台北15日電
前總統陳水扁在臉書貼文表達選後感言，先恭喜賴蕭配打破8年魔咒，也喊話國民黨，不要扮演為反對而反對的破壞力量。（本報資料照片）
前總統陳水扁在臉書貼文表達選後感言，先恭喜賴蕭配打破8年魔咒，也喊話國民黨，不要扮演為反對而反對的破壞力量。（本報資料照片）

隨著大選落幕，前總統陳水扁昨在臉書發表選後感言，先恭喜民進黨「賴蕭配」打破8年魔咒，當選第5任民選總統，「這是台灣的最佳選擇！」但也要請回歸國會最大黨的國民黨，不要扮演為了反對而反對的破壞力量。

本報系聯合報報導，陳水扁表示，期許未來的賴清德政府，面對在野黨占多數立委席次的國會，應低頭謙卑、包容團結，才能壯大台灣。更喊話民眾黨作為台灣最具影響力的關鍵少數國會力量，尤應以國家利益、人民福祉為最優先，而非逢賴必反。

陳水扁認為國民黨在此次大選、重回國會的最大黨，責任重大，希望在國會扮演強而有力的監督，而非為反對而反對的破壞力量，因為「激烈選戰的結束，是團結台灣的開始！」。

在賴清德當選總統後，未來是否特赦陳水扁引發關注。據台北中國時報報導，陳水扁夫婦被控貪汙國務機要費1億多元（台幣，下同，約321.4萬美元），民進黨以執政優勢修法除罪，一筆勾消所有刑責，陳水扁另外涉貪4案則「因病」停審中。然而，扁主張沒有「就審能力」，卻被法界發現，他擔任其女陳幸妤的訴訟代理人，為牙醫診所醫療糾紛官司辯護。法界質疑，不能出庭，卻能幫女兒打官司，陳水扁是否玩弄司法、逃避刑責。

據報導，法界人士指出，扁因病沒有就審能力，涉貪4案都獲法院裁定停止審理，依法律規定，扁就是因精神及心智障礙沒有「責任能力」，如何能擔任女兒的訴訟代理人，為她寫答辯狀進行司法訴訟？

陳水扁幫女兒打的官司是件民事求償訴訟，周姓病患指控，陳幸妤違反醫療上必要之注意義務，植牙過程，造成2顆植牙高低長短不一、牙冠角度歪斜、咬合預留空間過小造成作假牙難度等，且不當割除牙齦肉，要求賠償130萬2500元。

報導說，周姓病患對陳幸妤提起過失傷害告訴，不起訴處分確定；求償部分，台南地方法院也認為，無法證明陳幸妤有醫療過失及債務不履行情形，去年10月31日判決駁回，可上訴。也就是說，扁替女兒打的這起官司，勝訴。

前總統陳水扁14日上午在臉書貼文表達選後感言，先恭喜賴蕭配打破8年魔咒，也喊話國...
前總統陳水扁14日上午在臉書貼文表達選後感言，先恭喜賴蕭配打破8年魔咒，也喊話國民黨，不要扮演為反對而反對的破壞力量。（取材自臉書）

陳水扁 賴清德 國民黨

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