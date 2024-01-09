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重回台積董事會？張忠謀說不 曾繁城表明不離開

記者簡永祥、鍾張涵／台北9日電
台積電董事會6月將局部調整，台積創辦人張忠謀(前排右)表示，他不會回去董事會。至於外傳將辭去董事職務的台積榮譽副董曾繁城(前排右二)則說不會離開董事會。(本報資料照片)
台積電董事會6月將局部調整，台積創辦人張忠謀(前排右)表示，他不會回去董事會。至於外傳將辭去董事職務的台積榮譽副董曾繁城(前排右二)則說不會離開董事會。(本報資料照片)

台積電董事長劉德音決定今年股東會卸任董事長且退出董事會後，外傳台積電內部商請台積電創辦人張忠謀回鍋，在全球晶片戰中重任指揮官，帶領台積電走出紛亂世局，張忠謀對此表示，「我不會回去」，粉碎他將重回台積電董事會的傳言。

此外，台積電榮譽副董事長曾繁城也表明他不會離開董事會，這意謂著6月台積電董事會改組，幅度將收斂。

劉德音卸任台積電董事長的原因外界眾說紛紜，不過，劉德音退出董事會後，面對6月的台積電董事會改組，市場已有不少傳聞，其中以台積電內部商請張忠謀回鍋台積電董事會最為勁爆。

TVBS前董事長張孝威上周末舉行個人音樂會，張忠謀及妻子張淑芬、曾繁城、聯發科執行長蔡力行、宏碁集團創辦人施振榮、行政院前院長陳冲等人出席。不過，獲邀出席的劉德音意外缺席，外界原本期待他會在宣布卸任後與張忠謀首度同台，但劉未現身也讓外界對他卸任董事長及退出董事會留下更多想像空間。

針對是否回鍋台積電董事會，張忠謀受訪時直言：「我不會回去。」在張表態後，台積電董事提名委員提出由現任總裁暨總經理魏哲家接任下任董事長將成定局。至於外傳將辭去台積電董事職務曾繁城，也表明他不會離開董事會。

隨著張忠謀表示不會回董事會、曾繁城表明不會退出董事會後，台積電6月的董事會變動，可能只剩劉德音和獨董陳國慈留下的董事職缺，改組幅度將比預期小。

至於誰會遞補這兩席董事職缺，進入台積電下一屆董事會？消息人士分析，台積電人力資源資深副總經理何麗梅深受張忠謀和魏哲家信任，雖然她的專長是財會，原本打算退休的她被魏哲家商請擔任主掌歐亞業務，日本投資案也是她極力促成。

此外，何麗梅任台積電資深副總經理暨ESG委員會主席，除了原本董事長的職務即身兼ESG指導委員會主席，若再安排何麗梅進入董事會，也可彰顯台積電推動ESG符合國際淨零碳排及加入RE100減碳的決心。

值得一提的是，台積電去年12月7日舉行供應鏈管理論壇，當天也舉辦感恩餐會，魏哲家、何麗梅、主管供應鏈的台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總林錦坤、日本JASM執行長廖永豪等4人，一起逐桌向與會供應鏈負責人和代表敬酒，除了感謝供應鏈協助台積電在日本熊本建廠順利外，也隱約釋放台積電新接班團隊悄然浮上檯面的訊息。

台積電 供應鏈 日本

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