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「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

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「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

記者洪子凱、楊德宜／台北4日電
台灣「鬼故師大師」大師司馬中原驚傳病逝，圖為他2012年主持廣播節目，分享人生經驗智慧。（本報資料照片）
台灣「鬼故師大師」大師司馬中原驚傳病逝，圖為他2012年主持廣播節目，分享人生經驗智慧。（本報資料照片）

有台灣「鬼故師大師」稱號作家司馬中原今早傳出急性肺炎病逝，享耆壽90歲。司馬中原第五個兒子、目前擔任北市文山區里長的吳融昊稍早向媒體證實。記者實際致電吳里長他未接電話，致電興昌里辦公室，里幹事證實吳稍早有說父親病逝，至於確切死因，要等吳親自說明較為清楚，現在可能正處理後事不方便接電話。

司馬中原傳病逝，台網友紛紛推文追悼，不少網友對他講故事開場白是「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼」等語，令人印象深刻，網友說，「他小說寫得很好看，不是鬼故事而已」、「廣播鬼故事真的還滿恐怖的」、「一代大師慢走」。

司馬中原本名吳延玫，生於1933年2月2日，是台灣有名的國寶級「鬼故事大師」。他本人不接觸電腦、網路，2015年開設的臉書粉專，由子女幫他經營臉書，分享生活點滴。最後一篇發文是去年12月21日，兒子寫下「鄉 情。親 情」，「旅居海外，濶別一段時日，疫情稍緩，我姊方再歸國，攜我父熟識的同學，與父敍往，令父一展歡顏」。

網友表示，「時代的眼淚」、「小時候聽的鬼故事QQ」、「RIP，台灣人也怕鬼」、「一路好走..以後不會怕鬼了」、「哭啊！小時候聽他鬼故事長大的」。

台灣「鬼故師大師」大師司馬中原驚傳病逝，享壽90歲。（取材自司馬中原臉書）
台灣「鬼故師大師」大師司馬中原驚傳病逝，享壽90歲。（取材自司馬中原臉書）

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