宋逸民妻陳維齡被教友控偽造文書 檢察官處分不起訴

藝人宋逸民(左)的妻子陳維齡(右)遭教友告發涉犯偽造文書罪，台北地檢署2日偵結，處分她不起訴。(本報資料照片)

藝人宋逸民 的妻子陳維齡遭「藝起發光」教會林姓教友告發涉犯偽造文書罪，教友指控陳女處理教會捐款、報酬疑登載不實，陳女否認犯罪，台北地檢署今天偵結，認查無陳女犯罪事證，處分她不起訴。

檢察官今年8月以被告身分傳喚陳維齡及證人到案釐清案情，訊後將3人請回，之後將案件轉為「偵」字案，今天偵查終結。

2022年「藝起發光」教會爆奉獻款項風波，藝人「小甜甜」因原本參加宋逸民計畫製作的福音戲劇「幸福宅一起」後被除名，「小甜甜」退出教會，「藝起發光」一度發聲明指「小甜甜」私生活有狀況等，引爆更多糾紛，宋逸民、陳維齡夫婦還召開記者會澄清外界不實指控。

2023年2月16日，藝人阿Ben另在臉書 開砲，稱與妻子徐小可被「藝起發光」虛報薪資所得，導致被國稅局 要求補稅等，已向國稅局提出檢舉，宋逸民也對此回應教會沒有相關逃漏稅捐的問題。