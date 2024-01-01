施明德傳用葉克膜 北榮院長：團隊全力醫治

民進黨前主席施明德傳出肝癌復發，使用葉克膜與死神搏鬥。(本報資料照片)

民進黨 前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急入住台北榮總加護病房搶救，台灣民意基金會董事長游盈隆前天於臉書 表示，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中，但使用葉克膜出現血小板過低狀況，呼籲民眾捐血。

游盈隆表示，他自告奮勇去關渡捐血站登記要捐血小板，卻被告知因逾齡、超過65歲，資格不符，幫不上忙，感到非常沮喪和挫折。「想當初，我熟識他時，我才37歲」。

游盈隆表示，施主席，Nori桑，一生為台灣民主、自由、人權奮鬥打拚，坐牢超過二十 五年，是台灣的曼德拉，對台灣社會有重大貢獻。「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也……愈多愈好。無限感激」，天佑台灣，天佑施明德主席。

台北榮總院長陳威明昨表示，施明德病情進步中，目前院內血小板的數量足夠，其實不缺，謝謝各界關心；基於病人隱私，不便透露相關病況細節，北榮醫療團隊全力醫治，請外界盡量給予空間，減少打擾。

台北捐血中心課長劉俊宏說，目前血小板庫存確實偏低，庫存量約2.6天，距離目標值3天，短少0.4天；關渡捐血室昨接獲多通詢問電話，民眾表達捐血小板意願，建議想捐血者先以電話預約，錯開時間。