施明德病情突惡化 侯友宜：集氣祝禱度難關

施明德病情突然惡化。(本報資料照片)

民進黨 前主席施明德日前傳出肝癌復發命危，住進加護病房洗腎，台灣民意基金會董事長游盈隆5日透露「脫離險境」。不過，國民黨 總統候選人侯友宜 昨晚間在臉書貼文指出，「施明德主席，先前因為身體狀況欠佳，在加護病房接受治療近一個半月，今天聽聞，施主席的病情，在昨天突然惡化，狀況十分危急，令人相當憂心。」

侯友宜表示，施主席是台灣的民主先進，一生推動台灣民主自由制度，堅定捍衛人權，無論面對多少危險，從不退卻，「他的這份勇敢與堅持，值得我們尊敬」。

侯友宜表示，「讓我們一起，為這位民主運動的巨人集氣祝禱，期盼他能度過難關，早日康復，繼續為了台灣這片土地，共同努力打拚」。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前為黨籍區域立委候選人助講，以台灣民主演化向選民訴求，他推崇早年民進黨對台灣民主的貢獻，尤其施明德是世界為追求民主被關第二久的人，僅次於南非曼德拉，過去民主先軀追求民主的精神，令他敬佩，如今施已住進加護病房，他與施屬同一輩的人，台灣民主須要世代輪替，民進黨執政多年，變得貪腐腐化，連施明德也組紅衫軍抗議民進黨執政的貪汙，所以世代要輪替政黨也要輪替。

韓國瑜說，施明德為了民進黨和黨外運動被關了20多年，就是為了台灣的民主，民進黨的創黨黨員看到現在的民進黨，會掉眼淚啊，因為你已失去了理想，忘了人民對你的托負，忘了台灣社會正面臨什麼危機，該如何來突破。