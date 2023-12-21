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雞排妹賣原味內褲被酸 檢認善意合理不起訴

記者張議晨／高雄21日電
雞排妹賣原味內衣褲被酸，提告不起訴。(本報資料照片)
雞排妹賣原味內衣褲被酸，提告不起訴。(本報資料照片)

網紅雞排妹（已改名鄭采勻）去年將寫真集穿過的25件貼身內衣褲拿出來拍賣，有3名網友在新聞底下留言，酸雞排妹「臭雞排還公益」、「無恥」，被雞排妹提告公然侮辱；高雄地檢署偵結，認定3人言論「善意合理」、「適當之評論」，處分不起訴。

檢方認為，雞排妹身為公眾人物，將貼身內衣褲拿去拍賣，經過新聞媒體報導，引發大批網友關注，其為公益拍賣貼身衣物行為，應屬可受公評之事。

依據3人留言內容，縱使用語有不恰當、使人不快，但公共議題討論，本應充滿活力、開放，不受拘束；另一方面，雞排妹行為在言論監督下，才會知所警惕，若對此加以制裁，將使表達意見變「自我的事前審查」，恐引發寒蟬效應，使人喪失勇氣參與公共議題之表達。

雞排妹去年推出寫真集「畢業作」，結婚後宣布不再拍攝寫真集，事後將寫真集穿過的內衣、內褲拿出來拍賣，且強調不計成本，所得將捐贈給公益團體，其中「原味」蕾絲丁字褲，傳出喊價破萬元。

童姓、賴姓、黃姓網友看到雞排妹拍賣「原味」內衣褲新聞，分別在三立新聞網、爆廢公社等粉絲頁留言「因該是有病」、「無恥」、「真的是臭雞排的啦，還公益」。

雞排妹截圖對3人提告公然侮辱等罪，檢方傳喚3人到案，賴男稱「我主張賣自己內衣褲是沒有恥度的行為，如果用這種方式賺錢，以後年輕人看到都不會循正常管道來賺錢，我沒有指名道姓，也沒有損害她的人格」。

檢方依據3人留言內容，認為是針對新聞內容發表的主觀評論，並非是單純謾罵，若以刑責來說，應僅構成加重誹謗，而未涉及公然侮辱。

雞排妹 拍賣

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