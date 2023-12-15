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朱學恆慘了 酒後強吻鍾沛君 再限制出境、出海8個月

記者林孟潔╱台北15日電
朱學恆。(本報資料照片)
朱學恆。(本報資料照片)

名嘴朱學恆被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確，依強制猥褻罪嫌起訴，台北地方法院昨裁定朱學恆自2024年2月6日限制出境、出海8月，可抗告。

檢方調查，朱學恆去年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳姓女醫師在台北市大安區安和路某餐廳包廂內餐敘，同日晚間9時許陳女和丈夫先行離去，朱見包廂內僅剩自己和鍾沛君，即從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女肩膀，強押固定在牆壁，使女方無法挪動身體，伺機強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女連忙轉頭閃避。

朱學恆回到座位後，見鍾沛君依然呆坐原地，再度起身走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

檢方依強制猥褻罪嫌起訴朱學恆，並認定他有逃亡之虞，命限制出境、出海4個月，期限至明年2月5日。

台北地院本月8日首度開庭，朱學恆指出欲聲請傳喚金溥聰出庭作證；鍾沛君哽咽地指出，朱學恆自從被起訴至今不道歉、不認罪，造成她非常大的傷害、N度傷害，「我和我的家人都非常痛苦」，她相信司法會還她公道，其餘就靜候司法調查。

台北地院昨日裁定朱學恆自明年2月6日起，限制出境、出海8個月。

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