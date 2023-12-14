曾獲台灣文協獎章 華陶窯主、前立委陳文輝80歲病逝

華陶窯主陳文輝因肝癌14日下午睡夢中離世，享壽80歲。（本報資料照片）

苗栗縣華陶窯窯主、前立委陳文輝因肝癌14日下午睡夢中離世，享壽80歲。他生前打造融合花、陶、窯、景的台灣人文園林，長期深耕在地文化，並曾獲頒文化部「文協獎章」。

家屬晚間透過親友向中央社證實，陳文輝今天下午2時許在自宅睡夢中離世。

據親近陳文輝的友人指出，陳文輝曾罹患肝癌且治療控制得不錯，今年4月追蹤發現腫瘤 復發，手術後身體變得比較虛弱，未料，下午午睡時被發現離開人世，令人不捨。

陳文輝年輕時曾是勇於衝撞威權體制的熱血青年，參與黨外運動，曾任第3屆立法委員，並在民進黨 實現首次政黨輪替後，獲延攬為行政院顧問。

陳文輝因喜愛自然生態、妻子又是花藝老師，1984在苗栗苑裡家鄉火炎山旁，一手打造結合花藝、柴燒陶及台灣民俗建築的台式人文園林「華陶窯」。

華陶窯園區保存火炎山特有植物五葉松林、數百種台灣原生植物，自然景觀豐富，結合紅磚、黑瓦、木門、石材、古詩詞、陶藝等元素，成為一處融合多元在地之美、兼具文化、藝術、觀光 、生態休閒的特色場域，2015年7月通過環境教育設施場所認證，也是苗栗縣內首處以文化保存類別通過的場域。

華陶窯員工透露，陳文輝個性率真，待窯場夥伴如同家人，40年來是窯場內最重要園丁，照顧、復育台灣原生植物，也特別關注在地文化深耕、推廣台灣生活美學，2年前獲文化部頒發「文協獎章」。

員工指出，直到近日，只要體力許可，陳文輝都仍堅持巡視園區關照植物，他始終心繫窯場，盼能成為一處培育台灣人關懷自己生長土地的環境教育場域。