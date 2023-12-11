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挺過風雨卻「克服不了差異」 徐若瑄結束9年豪門婚

記者黃保慧／台北11電
徐若瑄(左)證實與夫婿李雲峰已結束9年婚姻。(本報資料照片)
徐若瑄(左)證實與夫婿李雲峰已結束9年婚姻。(本報資料照片)

徐若瑄昨傳和「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰結束9年婚姻，據知兩人因個性不合加上工作關係長期分隔兩地，已於上月簽字離婚。昨天他們終於對外發出共同聲明承認，「我們盡了最大努力仍克服不了雙方差異。在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定畫下婚姻句點」。

其實徐若瑄3天前就曾在社群軟體發文表示「我現在不快樂，你呢？」如今證實應與離婚一事有關。而他們的共同聲明也提到，「人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝9年多來彼此在婚姻中的付出與成長」。雙方坦承彼此盡了最大努力仍克服不雙方差異，於是兩人表示，「決定畫下婚姻句點，這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排」。而兩人未來也會一起擔任兒子Dalton的共同監護人，「為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與理解。」

徐若瑄2013年因拍攝電影「72小時莎到你」與投資方李雲峰相識，隔年閃電結婚，2015年產下兒子Dalton，9年婚姻曾一起攜手挺過大風大浪，婚姻初期就曾傳出李雲峰欠債高達14億港元(逾56億台幣)，當時李也感謝徐若瑄在精神上的支持。

而徐若瑄因屬高齡產婦，她曾透露安胎期間，前後打了300多針，超過138天沒洗澡，一切生理需求都在床上躺著解決，還因雙腿長期沒走路、肌肉無力，產後積極復健養身，才重新站起來，過程異常艱辛，這一路上李雲峰也是貼心相陪。

她身體復元後積極復出，不僅拍電影還當監製、代言、推出新歌，工作滿檔，直到前年意外捲入王力宏婚內出軌事件，讓她被迫轉為低調，當時老公也曾發文捍衛妻子清白。

不過去年徐若瑄首登台北小巨蛋開唱，外界好奇李雲峰為何沒到場？當時她曾表示老公與家人在新加坡，後來還補發老公送的花以示感謝；豈料才剛走過大風大浪的他們，卻在風平浪靜之後突然宣告結束婚姻，也讓不少粉絲深感錯愕。

徐若瑄 新加坡 王力宏

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