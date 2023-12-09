網紅控性侵 炎亞綸確定不起訴 曬黎明曙光照

炎亞綸演藝事業停擺，未來可能暫居幕後。(本報資料照片)

網紅耀樂指控未成年時遭藝人炎亞綸 性侵及偷拍性影像，士林地檢署認為炎亞綸拍攝少年性影像傳給網友，依兒童及少年性剝削防制條例起訴，強制性交部分則罪嫌不足不起訴。耀樂不服聲請再議，台灣高等檢察署7日駁回再議，性侵部分不起訴確定。對此，炎亞綸曬出一張黎明曙光照片，經紀人回應「謝謝證明清白」。

耀樂指控，未成年時與炎亞綸交往，被炎違反意願性交及偷拍性影片散布。士林地檢署調查，炎在2017年12月至2018年6月間不詳時間，於台北市住處拍下性影像；2018年9月，耀樂發現影片外流，傳訊息質問炎，炎回覆手機送修，不知為何外流。

炎否認強制性交，稱為助興拿手機拍攝，拍攝前先問對方，對方沒出言制止，他不知影片為何外流，還請朋友協助下架。

檢方勘驗影片，認未違反意願性交，據拍攝角度，認兩人是面對面狀態，耀樂發現影片外流，隻字未提在不知情狀況被拍攝，難認違反意願拍攝；查扣炎的手機數位鑑識，炎在2019年、2020年間兩度傳性影像給不詳網友觀看，但未散布供多數人瀏覽。

炎在兒少條例修正前涉拍攝少年性影像並持續持有，檢方依修正前製造少年為性交行為電子訊號罪、修正後意圖散布而持有少年性影像罪起訴。

至於炎亞綸被控偷拍私密片，檢方依製造少年性交行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴。士林地方法院已傳喚炎亞綸於12月21日出庭行準備程序，因事涉兒少案件，並採不公開審理。

炎亞綸經紀人以「謝謝證明清白」回應。然而工作是否能順利回到原位，業界人士認為雖然觀眾盼他歸位呼聲高，但顧及金鐘獎評審觀感，恐怕還有難度。

確認性侵不起訴後，炎的事業起碼畫了一條止損線，接下來可能會暫時退居幕後，他與演藝圈關係未完全切斷，曾國城和巴鈺昨在餐會上，還舉杯恭喜炎亞綸獲判不起訴。曾國城剛錄完「一字千金」過年特別節目，坦言原本要請炎亞綸當來賓，他稱讚炎有顏值又有頭腦，節目效果沒話說。但因為官司糾紛考量，最終沒辦法照原訂計畫執行。

曾國城還是跟炎亞綸保持聯絡，笑稱炎亞綸各方面都不錯，外型還是令人眼睛為之一亮，食量也很好。而炎亞綸對官司一事態度坦蕩，「欣然接受各種結果，他問心無愧」。透露為了邀請炎亞綸來錄影，製作單位還預留了兩集的預算 。

過去炎亞綸曾公開自己要繳上千萬的所得稅，當時財務專業人士推估他至少年收入有5000萬（台幣，下同，約160萬美元）到1億元。如今全被官司打斷，工作量歸零，不過財力雄厚的他，東山再起之日也未可知。