撞球之子楊清順抗癌1年 45歲病逝

撞球名將楊清順病逝，得年45歲。（本報資料照片）

曾兩度奪得亞運金牌的「撞球之子」楊清順6日清晨因癌症 病逝，得年45歲，消息一出震驚體育圈，中華民國 撞球總會和許多選手都發文哀悼，面對愛徒英年早逝，師父趙豐邦難過地說，很可惜。

來自高雄的楊清順成名甚早，1996年以18歲年紀奪下大阪全日本 錦標賽冠軍，成為賽史最年輕紀錄，打響「撞球神童」名號。楊清順個性靦腆，但上場後球風不僅沉穩，還快、狠、準，讓外界留下深刻印象。楊清順之後接受「冷面殺手」趙豐邦指導，師徒成為台灣職業撞球運動指標名將，楊清順更在1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運奪下9號球個人賽金牌，2001年秋田世運會再奪金，隔年世界花式撞球錦標賽也獲季軍，獲獎無數，卻始終無緣世錦賽金牌，也讓他撞球生涯留下遺憾。

隨著撞球沒落，加上亞運會剔除撞球，楊清順逐漸淡出第一線，有段時間曾轉往中國發展，幾年前才回到高雄與友人一同經營球館，除了在國內舞台復出外，還自創品牌「順皮頭」。

撞球總會理事鄒明德透露，3個月前傳短訊問候楊清順時，他回覆，「這個星期有比較好了，謝謝你們的關心，我會更堅強活過來的！」還開玩笑地說：「死不了，你們不用擔心！」

撞球總會常務監事張明雄說，楊清順的癌症在心臟附近，不好做手術，但有進行化療，時間大概一年左右，「球圈和他親近的都沒說，他也不希望我們說。」撞壇人士指出，楊清順罹癌後相當低調，不希望外界過多的打擾和關心，消息始終沒有外傳，因此病逝消息一出後，也震驚撞球界。不過，楊清順與師父趙豐邦仍有保持聯絡，趙豐邦目前趕往殯儀館，將協助家屬處理治喪事宜。