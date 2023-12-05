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肝癌復發 82歲施明德住進加護病房洗腎病危

台灣新聞組／台北5日電
民進黨前主席施明德住進加護病房。(本報資料照片)
民進黨前主席施明德住進加護病房。(本報資料照片)

資深媒體人陳文茜4日透露，82歲的民進黨前主席施明德目前住進加護病房，正在洗腎、生命垂危，且病情愈來愈惡化，他的小孩正搭飛機返台，希望幫爸爸做最後加油。

陳文茜指出施明德肝癌復發，本來情況一度穩定返家，不料突然大失血，6天前住進榮總加護病房，開了3次刀，又肺積水感染菌血症，緊急洗腎，直言「施明德現在身體太虛弱，已經打到最強的抗生素」，尚未脫離險境，希望大家幫他祈福。

陳文茜在政論節目「TVBS戰情室」說，施明德原本不允許她對外公開他的病況，但自從他住院已經十多天，情況不樂觀，孩子們都從國外趕回探視。陳文茜心急好友的病情，也擔憂選情，希望所有人都祝福他，讓他能在這一刻熬過來，當前的政治環境，一黨獨大，許多事情都是民進黨政府說了算，如果施明德有任何不幸結果，「他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票對得起他嗎？」

陳文茜在節目中提及總統大選選情時表示，她希望百姓了解，台灣民主政治是非常多人犧牲人生、青春、坐牢換來的，不是天上掉下來的。

陳文茜透露，施明德在等病房時打電話給她交代遺言，拜託她幫忙照顧他的兩個女兒，陳文茜表示「當然會」，但她聽出來施明德對生命失去鬥志，怒斥他「交代一個也是快死的人遺言幹嘛？我可能比你快死！」

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