我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

郭台強被告詐欺出庭 痛批魏德聖不知惜福有大頭病

記者蔣永佑／台北30日電
郭台強（左）前往北檢出庭時，透露很多幫助過、投資過魏德聖（右）的人，後來都被他消遣，認為魏應該改變自己的心態。(本報資料照片)
郭台強（左）前往北檢出庭時，透露很多幫助過、投資過魏德聖（右）的人，後來都被他消遣，認為魏應該改變自己的心態。(本報資料照片)

導演魏德聖2011年拍攝名片「賽德克‧巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，雙方衍生一筆台幣4500萬元(約143萬8159美元)債務糾紛，日前郭台強向法院聲請查封魏個人及公司財產，魏則認為遭設局欺騙，於是控告郭涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪。台北地檢署昨傳喚郭台強，開庭前郭表示，「很多幫助過、投資過他的人，後來都被他消遣，我不知道他什麼心態，我覺得他應該改變他的心態。」

日前魏德聖以告訴人身分出庭時，其律師曾表示，從去年的本票裁定到今年的強制執行，法院查封魏德聖所創辦果子電影的辦公室，原本魏德聖非常信任中影，但是聲請調查後，才發現一連串都是騙局，魏德聖才決定提告。

郭台強出庭前無奈表示，不清楚自己為什麼要出庭，但檢察官既然傳喚他來，他就來，還說魏德聖不知道惜福，且有大頭病，當初把「賽德克‧巴萊」拍成兩集，上映後的票房說要跟戲院拆帳，後來總共虧損台幣2億元，這些有帳可以查。

郭台強說，十幾年前有一些帳目與債務，他都沒有積極追討處理，沒想到魏卻用詐欺犯來對付他，他覺得不應該是這樣的做法。公司的總經理、財務也都已經來過，人都要感恩惜福，投資影視行業非常不容易，這他都理解，「我們也曉得有很多幫助過、投資過他的人，後來都被他消遣，我不知道他什麼心態，我覺得他應該改變他的心態。」

投資 詐欺

上一則

賴清德輔選幹部遭爆棄養子女 藍批綠委包庇

下一則

婦產科名醫多次出軌 小三傳裸照給小四宣示主權

延伸閱讀

南加河濱女銀行提款後被設局 歹徒扔5元順走2萬

南加河濱女銀行提款後被設局 歹徒扔5元順走2萬
新聞評論／再口無遮攔 將掀藍「討厭柯文哲」潮

新聞評論／再口無遮攔 將掀藍「討厭柯文哲」潮
柯文哲指藍白談判遭設局 趙少康：會前抽到「劉關張古城相會」上上籤

柯文哲指藍白談判遭設局 趙少康：會前抽到「劉關張古城相會」上上籤
柯文哲說被設局 林濁水：一旦豁出去 渾話謊話肆無忌憚

柯文哲說被設局 林濁水：一旦豁出去 渾話謊話肆無忌憚

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元