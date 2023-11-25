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林青霞返台領終身成就獎 與2金馬影后敘舊

記者蘇詠智／綜合25日電
林青霞返台出席金馬60頒獎典禮。（圖／摘自微博）
林青霞返台出席金馬60頒獎典禮。（圖／摘自微博）

永遠的影壇傳奇林青霞，今晚將獲頒第60屆金馬獎終身成就獎，她在微博上發布一身勁裝、在私人飛機前神采奕奕的照片，只寫下兩個字：「到了。」無數影迷已經對她將在頒獎典禮上展現的丰采萬分期待。

林青霞從逛西門町被星探發掘而在台灣成為當紅電影女星，1980年代之後又積極進軍香港影壇，1990年代成為片酬傲人、賣座號召力不輸男性巨星的武俠片天后，一路締造許多驚人紀錄，而在息影多年的現在，成功轉型為作家，但每一次返台出席金馬頒獎，都會成為典禮上的焦點之一。

10年前的金馬50，她以昔日影后身分回來加入歷屆帝后團圓、也力挺前輩好友甄珍獲頒終身成就獎。10年之後，她成為終身成就獎的得主，也已增加了香港大學名譽博士的榮銜，再創新的輝煌高峰，影迷們不但在微博上大讚她巨星魅力無比，也更加對金馬60頒獎迫不及待。

昨天她搭私人飛機抵台後，馬上就到最愛的民生社區「財神台南擔仔麵」用餐，這家是她的超級愛店，不只4年前返台出席「滾滾紅塵」修復版首映會後馬上來大快朵頤，去年出席完台北101的精品旗艦店開幕活動後，又來到這裡，長居香港的她忘不了這懷念的台灣味。

林青霞也趕在頒獎典禮前，和多年好友聚會敘舊，現場冠蓋雲集，她和江青、楊惠姍3大金馬影后齊聚一堂，還有名作家白先勇以及和她從年輕時就交情深厚的資深媒體人、暢銷作家高愛倫，大家度過歡樂的夜晚。

眾所周知林青霞曾是瓊瑤電影當家女主角，但長住瑞典的江青，在身為「國聯五鳳」一員時，就以瓊瑤小說改編的「幾度夕陽紅」登上金馬影后寶座，反而是林青霞的「師姐」。至於楊惠姍和林青霞合作過「慧眼識英雄」、「紅粉兵團」後，才演到瓊瑤電影「問斜陽」，因此3大影后也都分別是不同時期的瓊瑤片要角，更顯得此番聚會意義不凡。

在好友面前，林青霞也顯得格外放鬆。高愛倫在臉書粉絲專頁寫道：「她素顏入鏡，隨便我們拍。只會提醒姊妹們：吸氣、收小腹、直頸、提雙肩，朋友的要求她都照單配合。」大夥兒留下一張張開心的合照。

林青霞（左起）、白先勇、楊惠姍、江青在台北歡聚。（圖／摘自「高愛倫字裡行間三餐四...
林青霞（左起）、白先勇、楊惠姍、江青在台北歡聚。（圖／摘自「高愛倫字裡行間三餐四季」）
林青霞一身勁裝搭私人飛機來台，預期將是今晚典禮上的焦點。圖／摘自微博
林青霞一身勁裝搭私人飛機來台，預期將是今晚典禮上的焦點。圖／摘自微博

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