衛福部56歲司長賴向華 疑天冷心肌梗塞猝死

衛福部口腔健康司司長賴向華，19日凌晨疑因心肌梗塞，猝死家中。(本報資料照片)

衛生福利 部口腔健康司司長賴向華昨日在家中突然失去呼吸心跳，家屬發現後立即報警，救護人員趕抵現場發現賴向華已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。警方現場勘驗發現並無外力介入跡象，初步研判疑似因天冷導致心肌梗塞死亡，家屬對死因沒有異議。

據了解，擔任衛福部口腔健康司司長的56歲賴向華，與51歲李姓妻子及女兒同住在新店區，平時並未傳出有任何不適或慢性疾病。前天晚間賴向華返回房間休息，妻子稍晚進入房間時，發現賴向華身體冰冷已無呼吸心跳立即報警。

救護人員獲報趕抵，發現賴向華嘴唇發紺，立即接手實施CPR並將他送往新店耕莘醫院急救，但賴向華經急救仍於凌晨1時許宣告不治。新店警方到場採證發現並無外力介入跡象，初步研判疑似是氣溫驟降引發猝死 。家屬對死因並無異議並開始處理後事。

衛福部長薛瑞元說，賴向華平常表現良好，很有活力，看不出身體有異樣。有心臟內科醫師指出，有62％男性心肌梗塞或猝死前沒有任何症狀，女性則為46％，就算有也是睡不好、焦慮等未必相關的症狀，而年齡、家族史、抽菸等，都是危險因子，而控制三高 則是基本中的基本。

據悉，賴向華過去打過排球，也有跑步習慣，平時也是個性溫和。針對這樣突發性心肌梗塞猝死的狀況，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風舉例，心肌梗塞突然發生像土石流，而血管則向一條條的公路，血管壁變得愈來愈厚，血管內徑未必會受到影響，所以有62%的男性心機梗塞或猝死，之前沒有任何症狀，女性則為46％，就算有症狀也是非典型的，睡不好、焦慮等，未必相關。

洪惠風表示，不知道賴向華的狀況如何，對於這類猝死的個案，有的人可能是心律不整，也有可能是主動脈剝離等，有好幾種可能性，不過有狀況的話，第一個想到還是心肌梗塞。