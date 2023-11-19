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台灣壓克力之父 奇美創辦人許文龍95歲病逝

台灣新聞組／台南19日電
許文龍先生一生致力為台灣實現幸福感。(圖：文化部提供)
許文龍先生一生致力為台灣實現幸福感。(圖：文化部提供)

奇美集團創辦人許文龍昨日辭世，享耆壽95歲，各界哀悼；奇美集團感謝各界關心，並對外表示，「目前許創辦人家屬與奇美集團正在處理相關事宜，本集團將會盡速對外發布聲明稿。」

據了解，許文龍近年來健康狀況不如以往，多次往返住家與醫院，親友對許文龍辭世消息難過不已。

許文龍十七、八歲就創業，在台南開了一家小塑膠廠，做塑膠品和玩具加工起家，1959年，他正式成立奇美實業，奇美實業第一次轉型，是由塑膠廠轉入壓克力，把該種石化原料變成普及化商品，用途從以往飛機擋風玻璃，擴大至建材、浴室、招牌、麻將等，並向中央標準局登記為「壓克力」，這項技術在他手中誕生，這讓他被尊稱為「台灣壓克力之父」，更使奇美成為全球頂尖壓克力供應商之一。

奇美實業第二次關鍵性跨入新領域是切入ABS樹脂市場，當時起步在先的日本廠家均生產訂製級的ABS，種類上百種，做汽車、做電視各有不同規格，許文龍的生產模式，除讓其躍升為全球最大生產商外，同時也促使ABS業界掀起一波跟進風潮。

許文龍因技術出身，能掌握產品需求先機，但他企業成功，則另有一套釣魚理論的經營哲學，這也影響著奇美實業的日後發展。

他認為，做企業，要去想「如何分享利益」，讓大家都能釣到魚；分享對象包括周邊客戶、員工和原料供應商。以員工為例，奇美員工薪資高外，配股也比其他公司多，不只技術人員有，最基層的守衛、女工都有，上上下下均願為公司付出，讓奇美有「幸福企業」美稱。

許文龍始終認為，產業對於社會要有責任，社會才比較好。

許文龍辭世，各界哀悼，台南市長黃偉哲表示，這對台南人、台灣都是一大損失，他感到非常的難過與不捨。黃偉哲說，許創辦人不僅是成功企業家，也是傑出的文化人，成立「奇美文教基金會」長年從事社會公益、鼓勵社會藝術創作及音樂風氣，成立「奇美博物館」將一生收藏的藝術珍品與民眾共享。

博物館 釣魚 日本

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