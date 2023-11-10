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獲頒首屆李國鼎獎 張忠謀：沒李國鼎 就沒台積電

記者簡永祥／台北10日電
台積電創辦人張忠謀9日獲頒首屆李國鼎獎，他表示，當年沒有李國鼎，就沒有台積電。(記者侯永全／攝影)
台積電創辦人張忠謀9日獲頒首屆李國鼎獎，他表示，當年沒有李國鼎，就沒有台積電。(記者侯永全／攝影)

台積電創辦人張忠謀昨天獲頒首屆李國鼎獎。張忠謀致詞時提到，當年他拒絕返台時，李國鼎氣得與他斷絕關係好幾年；而成立公司也是李國鼎一開始就有的規畫，甚至要求欠他人情的企業投資台積電，如今回想起來，「沒有李國鼎，就沒有台積電」。

張忠謀獲李國鼎獎7位評審委員一致通過為首屆獲獎人。蔡英文總統昨親臨致詞說，張是這個獎的不二人選；前副總統蕭萬長以評審委員代表頒獎，並表示張的創新模式及打造的護國神山台積電，對世界經濟有關鍵貢獻且是世界最重要的公司，讓他與有榮焉。

張忠謀致詞時說，他以無比榮幸和謙卑心情接受第一屆李國鼎獎，李國鼎推動台灣經濟奇蹟時代，兩人並不認識，直到李國鼎擔任科技政委時，兩人才有關係。

張忠謀也分享他與李國鼎的「三幕故事」。他說，第一幕是在1976到1980年，當時他在德州儀器工作應邀來台演講，時任政委的李國鼎聽完演講立刻約他吃飯，因為李想認識德儀時任董事長哈格提；第二幕是在1980到1982年，時任行政院長孫運璿、李國鼎想找他來台，他雖有意願，但手上有200萬到300萬美元的股票尚未兌現，德儀也不讓他留職停薪並保留兌現權利，他告訴孫、李兩人，李因此大怒，兩人關係中斷。

1985年張忠謀確定拿到德儀的股票，便答應工研院時任董事長徐賢修出任工研院院長，就任三周後，李國鼎告訴張忠謀要成立一個半導體公司。張忠謀說，「這就是第三幕，台積電」。他說，台積電商業模式是他的主意，但從推動、說服政府投資48%都是李國鼎，「沒有李國鼎的推動，就沒有台積電」。

張忠謀好友、輝達執行長黃仁勳伉儷也專程從美國趕來台灣向張忠謀道賀，黃仁勳說，「台積電是我們的未來，台積電為當今各行各業製造晶片，今天沒有任何公司，放眼歷史上也沒有人，它的廣度和影響力，可以和台積電比擬，有的大企業的很靈活，像大象能跳舞，而張忠謀養的這頭大象，還能跳火圈。」

黃仁勳表示，台積電創造三個奇蹟，包括為數千客戶生產客製化晶片，以難以置信的速度，在物理極限上進行開發，而台積電的超能力就是誠信，這也是張忠謀的人格特質，所帶來的企業文化。

昨天的頒獎典禮，張忠謀的妻子張淑芬特別上台獻花，張忠謀也給張淑芬深情一吻。此外，鴻海集團創辦人郭台銘、宏碁集團創辦人施振榮、廣達董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠等企業家也都出席。

台積電 黃仁勳 投資

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