中研院院士施敏辭世 曾撰全球最暢銷「半導體聖經」

半導體大師級人物施敏2013年出席他的傳記新書「施敏與數位時代的故事」新書發表會。（圖：交大提供）

半導體大師、中央研究院院士施敏於美國當地時間11月6日辭世，享壽87歲。國立陽明交通大學昨天表示，施敏享有半導體一代宗師之稱，對IC產業貢獻卓越，並於我國決定引進海外IC技術時，在關鍵時刻提供資政孫運璿重要建議、作出正確的決策，也為我國產業帶來數十年的榮景。

陽明交大指出，施敏也是世界級的專家學者，培養了無數的領袖人才，包含交大前校長張俊彥、空中大學前校長陳龍英、鈺創董事長盧超群，以及陽明交大產學創新研究學院院長孫元成等。

陽明交大也表示，施敏著作等身，其中所撰寫的《半導體元件物理學》，起先用於交大電子研究所上課講義，更翻譯成6國語言、發行超過300萬冊，成為全世界半導體和積體電路領域師生、研究人員進入IC領域的經典書籍，成為全球最暢銷的「半導體界聖經」。

施敏院士曾說，1967年他與韓籍同事姜大元在休息時吃甜點，看到一層層的起士蛋糕觸發靈感，兩人著手開發出「浮匣非揮發性半導體記憶體」。

「浮匣非揮發性半導體記憶體」是目前廣泛使用在電子資訊產品中快閃記憶體的基本結構，陽明交大表示，若沒有施敏的發明就沒有快閃記憶體以及固態硬碟，後續所衍伸的應用級產業發展，帶動且引領了行動電子時代並讓人類的生活型態走入智慧生活的數位新時代，對人類生活產生了深遠的影響。

1990年施敏院士正式到陽明交大任講座教授，2010年校方頒贈終身講座教授予施敏院士。施敏也備受國際推崇，1991年獲IEEE J.J. Ebers獎、2017年獲IEEE最負盛名的Celebrated Member Award；是少數當選中央研究院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士；也曾獲工研院院士、全球「快閃記憶體高峰會」（Flash Memory Summit）「終身成就獎」以及「未來科學大獎」。