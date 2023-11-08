比張忠謀輩分高 半導體業「一代宗師」施敏87歲辭世

半導體產業一代宗師施敏於7日離世， 享壽87歲。（本報資料照片）

根據美國舊金山紀事報本月7日發出的訃聞，半導體產業「一代宗師」施敏於美國安詳離世，享壽87歲，他的非凡一生以及對電子和半導體元件世界的貢獻，將被銘記和珍惜。

施敏和台積電 創辦人張忠謀及不久前過世的華泰電子創辦人杜俊元，三人博士班都是同一指導教授John Moll。施敏在半導體物理與技術領域的遠見，為全球半導體產業帶來巨大的貢獻和影響，也是知名教育 家。

施敏的學生包括前交大校長張俊彥、鈺創董事長盧超群、台積電研發副總經理暨技術長孫元成等半導體的菁英。

施敏於1936年3月21日出生於上海 ，他的早年生活充滿求知慾和對科學的熱情。台大電機工程畢業後學位，轉赴美國華盛頓大學攻讀並取得碩士學位，接著繼續完成博士學位。在史丹佛大學，他為理解半導體裝置中的電子傳輸做出重大貢獻。1967年，施敏和Dawon Kahng製造了世界上第一個浮柵非揮發性記憶體元件，也就是現今應用快速成長的快閃記憶體，是各項消費性科技產品所使用的關鍵零件之一，是半導體技術的重大突破之一。

孕育眾多半導體菁英的交大即形容，他的發現與成就受世界推崇，是少數當選中央研究院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士，同時也獲得工研院院士、全球「快閃記憶體高峰會」（Flash Memory Summit）「終身成就獎」，以及日本 應用物理學會頒贈的「日本應用物理學會國際會士」。