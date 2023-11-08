比張忠謀輩分高 半導體業「一代宗師」施敏87歲辭世
根據美國舊金山紀事報本月7日發出的訃聞，半導體產業「一代宗師」施敏於美國安詳離世，享壽87歲，他的非凡一生以及對電子和半導體元件世界的貢獻，將被銘記和珍惜。
施敏和台積電創辦人張忠謀及不久前過世的華泰電子創辦人杜俊元，三人博士班都是同一指導教授John Moll。施敏在半導體物理與技術領域的遠見，為全球半導體產業帶來巨大的貢獻和影響，也是知名教育家。
施敏的學生包括前交大校長張俊彥、鈺創董事長盧超群、台積電研發副總經理暨技術長孫元成等半導體的菁英。
施敏於1936年3月21日出生於上海 ，他的早年生活充滿求知慾和對科學的熱情。台大電機工程畢業後學位，轉赴美國華盛頓大學攻讀並取得碩士學位，接著繼續完成博士學位。在史丹佛大學，他為理解半導體裝置中的電子傳輸做出重大貢獻。1967年，施敏和Dawon Kahng製造了世界上第一個浮柵非揮發性記憶體元件，也就是現今應用快速成長的快閃記憶體，是各項消費性科技產品所使用的關鍵零件之一，是半導體技術的重大突破之一。
孕育眾多半導體菁英的交大即形容，他的發現與成就受世界推崇，是少數當選中央研究院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士，同時也獲得工研院院士、全球「快閃記憶體高峰會」（Flash Memory Summit）「終身成就獎」，以及日本應用物理學會頒贈的「日本應用物理學會國際會士」。
施敏的傑出職業生涯包括在貝爾實驗室和台灣國立交通大學擔任重要職位。他的開創性工作涉及廣泛的領域，包括 MOSFET 技術的開發、半導體裝置物理和半導體裝置可靠性。他是多本開創性書籍的作者，其中包括《半導體元件物理學》，該書已成為該領域的重要參考書，並教育了一代又一代的工程師和科學家。他因其傑出的教學和研究而獲得許多獎項，包括2021年的未來科學獎和1991年的 IEEE EDS JJ Ebers 獎，該獎項表彰他對該領域的終身貢獻。
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