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世說新聞╱4歲華童2患癌 母忍淚講述崩潰往事

12歲童萬聖節偷車 身高不夠仍墊安全座椅駕駛

沈春華身體不適開車「直撞小黃」親還原過程：我想完了...

噓！星聞／綜合報導
沈春華透露撞到小黃。（截圖自沈春華臉書）
沈春華透露撞到小黃。（截圖自沈春華臉書）

63歲資深主播沈春華專業形象深植人心，過去一路從兒童節目主持人、新聞主播，一直到談話節目，6年前轉戰新媒體後，仍時常在社群平台分享近況。近日她突然驚爆開車時身體不適不慎撞車的意外，並在臉書公開事故過程。

沈春華1日在臉書上透露，當天一早開車前往預訂的工作行程，不料開車期間突然發現眼前有異物感，而她本能閉眼幾秒鐘，「就在短短幾秒內，我猛然睜開眼睛、下意識急踩煞車。原來車子不覺滑動，已經碰上前面的小黃！」接著看到小黃後座的女性駕駛驚慌回頭，心想「完了！」覺得勢必需要一番「處理」，而正處上班時間她更害怕引起交通阻塞，正當她在懊惱時，小黃司機下車查看，「他並沒有先瞪我一眼，只是很認真的看了自己車後的防護桿…」。

沈春華驚訝表示，下一秒竟然奇蹟生了，「就當我準備帥氣有擔當的解開安全帶，下車鞠躬時，小黃大哥隔著擋風玻璃跟我搖搖手，『沒怎樣啦，好好的，嘸代誌…』」司機便揮了揮手要她離去，前後過程不到30秒。

沈春華直言，「我簡直不敢置信，可能的一場交通意外和大塞車，就這樣解除危機！我確認小黃的車後護欄，確實完整無傷。」她則將頭伸出車外向司機喊說：「真正拍謝，真多謝！」便帶著感恩的心繼續前往工作地點，「我跟在司機大哥的車子後面一路跟他揮手謝謝他，不知道他有沒有看到？」。

發文一出，網友們紛紛留言熱議，「為這位司機大哥的好氣度致敬……善結善缘，福有福報」、「態度很重要，平安大吉！」、「還好沒遇到惡質運將。要不鬧上社會頭版是大麻煩」、「碰上善良的人，台灣很多善良的人」。

沈春華透露撞到小黃。（截圖自沈春華臉書）
沈春華透露撞到小黃。（截圖自沈春華臉書）

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