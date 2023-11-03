爆性騷後首度道歉 陳昇：蠢叔說了蠢話 感謝當事人

陳昇為12月演唱會宣傳，對於性騷風波一事侃侃而談。(記者梅衍儂／攝影)

陳昇7月遭曾經合作的設計師指控性騷擾 ，事隔3個多月，他昨在演唱會宣傳記者會上首度現身認錯道歉，承認自己是「蠢叔叔說了蠢話、造成蠢問題」，直呼65年的人生要歸零重來，還暗自發誓「不再用幼齡女孩、不會再有助理」。可是多年來的說話風格難改，昨天他道歉完後又聊到喜歡的AV女優，嚇得工作人員趕緊要他打住。

陳昇對女性工作夥伴習慣開黃腔，但在爆出#MeToo事件之前從沒人跟他反應，他感謝站出來指控的設計師，「謝謝她一巴掌把我人設打回5、60分，我老覺得我還是2、30歲的Rocker，謝謝貴人朋友在我這年紀提醒我，不要再練肖話、說話要適當。」

性騷爆發後陳昇第一時間覺得對不起自己的團員，「我說你們怎麼都沒反應給我，她們只差沒有說『因為我們要生活啊』。」從捲入大麻 案、得口腔癌到這次危機，陳昇自嘲日子過到得意忘形有大頭症，3個關卡都是老天爺在幫他踩煞車，「I am really sorry，如果老天給我10年8年，我要證明我是一個好人。」

他現在學乖，沒了助理、辦公室也空無一人，曾經的共事都變成委託，減少和他人的互動，「現在坐捷運 我手都夾很緊，免得碰到別人，如果騎腳踏車，3公尺外就會避開女生。」至於老婆反應，「我的夫人是很理性的，我回到家的時候，她已經先給我一個『家庭法庭』，要我不要再說自己是渾球。」

而新寶島樂隊的隊友黃連煜也被控性騷，陳昇透露有關心對方，問到年底的跨年演唱會是否將同台，陳昇說：「我演唱會沒有他不行，我不清楚他的事情，怎麼能給他下判決？」