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富邦集團董座蔡明忠：我還年輕 兒子離接班還很遠

記者朱漢崙／台北2日電
富邦集團董事長蔡明忠與青年世代分享富邦集團淨零轉型進程。 (圖：富邦金控提供)
富邦集團董事長蔡明忠與青年世代分享富邦集團淨零轉型進程。 (圖：富邦金控提供)

全球總體經濟變化劇烈，對於台灣未來景氣走向，富邦集團董事長蔡明忠指出，台灣經濟發展和全球連動，的確有很多變數無法掌握，但台灣產業基礎發展完整，尤其新的AI（人工智慧）產業鏈裡，台灣也有很多冠軍企業，他並不看壞台灣經濟發展，另外，美國經濟成長率達5%完全靠消費者帶動、大陸經濟也在復甦，這些都是好的變化，但他也表示，變數較大的仍是戰爭，特別是以哈衝突未來會如何發展，影響區域會否一路擴散到全球？這是較無法預料的。

蔡明忠昨日出席台大風險中心所舉辦的「青年培訓沙龍」時接受媒體訪問。此外，蔡明忠長子蔡承道擔任富邦產險董事之後，再接下富邦育樂董事長職務，外界也關注富邦集團何時啟動接班計畫。

被媒體問到兒子，蔡明忠先是笑說：「不能再談兒子了，上次說兒子天資不足，已被老婆罵死了，老婆認為兒子當然比我好！」媒體繼續提問接班話題，蔡明忠接著說，「我還年輕，兒子離接班還很遠！」兒子在富邦金除了參與富邦產險董事會，也在北富銀的數金處任職，目前是副處長。

對蔡承道出任富邦育樂董事長的過程，蔡明忠指出，原先是由蔡承儒（富邦金控董事長蔡明興獨子）擔任，但蔡承儒想要專注在富邦人壽，不再兼任育樂董事長，蔡明忠幽默地說：「由於一直找不到人，他只好上場了！」蔡明忠覺得自己離育樂太遠了，兒子也熱愛籃球，年輕人運動風氣很盛，由年輕人來帶領：「比我這個LKK（意指老人家）要合適！」

蔡明忠也澄清，蔡承道並非在大陸騰訊待過，是因為富邦產險與騰訊有合資數位經紀人公司，當時他在那裡學習保險科技，大陸在這一方面的發展比台灣快，而蔡承道在深圳也待了一年多，深圳是大陸的矽谷，活潑開放，對他而言是很不錯的學習機會。

矽谷 保險 人工智慧

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