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愛恨糾葛數十年 昔最愛「小淘氣」今翻臉成仇

記者蘇詠智／台北28日電
劉家昌（左前起）和甄珍、章立衡已經徹底決裂。(本報資料照片)
劉家昌（左前起）和甄珍、章立衡已經徹底決裂。(本報資料照片)

甄珍與劉家昌愛恨糾纏快要半世紀，劉家昌初見不到20歲的甄珍就喜歡，在她嫁給謝賢之後還用了一些手段，使得謝賢與她產生誤會、決定離異，得以名正言順的對她展開追求、最後如願成了她的第2任丈夫，之後不僅一起合作拍戲，經營飯店，生了兒子後甄珍息影在家相夫教子，兩人卻鬧到離婚，甚至在離異多年後，兩人都已年過70，還為爭產互相指控，令人感慨他們的人生比戲劇還曲折。

甄珍認識劉家昌時只有十多歲，那時劉家昌對她有好感卻沒展開追求，反而是和「國聯五鳳」中的江青戀愛、結婚，然而江青婚後與劉家昌自組公司拍片，竟與老東家國聯關係開始破裂，最終「國聯五鳳」幾乎都離開，只剩下甄珍，劉家昌與江青生了兒子劉繼成後，婚姻也沒能和諧，最終離異收場。

此時的甄珍已經益發亮麗，更因一連串的賣座電影成了台灣影壇的頭號女星，更紅到香港，她與香港小生謝賢因戲結緣，最後嫁到香江。劉家昌有意找甄珍合作拍戲，跟友人三不五時送花、問候，還打聽好她去日本，出現在飯店「巧遇」。甄珍本來也只覺得兩人很有緣，沒有想太多，可是媒體報導很多，謝賢心中已經有疙瘩，最後如連鎖反應一般，甄珍與謝賢的婚姻破裂，媒體懷疑劉家昌是導火線。

恢復單身之後的甄珍，與劉家昌愈走愈近，戀情也瞞不住，1978年結婚。甄珍拍戲夫唱婦隨，以劉家昌執導的影片為主，甚至兩人在美國拍「揹國旗的人」，曾演出帶著好幾位台灣演員「跳機」事件，還在洛城經營起飯店。

甄珍近年捲進與劉家昌的口水戰，婚姻真相一點一滴洩露，原來他們離婚多年，而甄珍稱劉家昌嗜賭，她得一直幫他填補破洞，這幾年更是被劉家昌一而再再而三指控「狠心奪產」，連站在她這邊的兒子章立衡（原名劉子千）也被捲進去，甄珍常因受不了劉家昌數落兒子，才被氣得公開回應。

五年前甄珍跑赴洛杉磯與劉家昌打官司，那時法官駁回劉家昌的一切要求，劉家昌卻沒有善罷干休，近日又在臉書上罵她和章立衡狠心奪產，說她「人面獸心」，批章立衡「不忠不孝」，但數十年前，她曾經是他見到就喜歡的「小淘氣」，是他想盡辦法也想要娶回身邊的理想伴侶。人世間最諷刺的事，莫過於此。

劉家昌 香港 洛杉磯

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