長文駁奪產 甄珍嗆劉家昌「掏空公司」

劉家昌再度挑起財產分配戰火。(本報資料照片)

資深巨星甄珍近日因前夫劉家昌 於臉書 發文指控她與兒子章立衡（原名劉子千）奪產，還痛罵章立衡「不忠不孝」，再度隔空交火。章立衡之後在臉書發布圖文，上面寫道：「我把牛牽來了，你繼續吹」，似有諷刺之意，甄珍隨後也發表了千字長文，除了反控劉家昌才是涉嫌盜賣公司資產的惡人，還怒罵：「你配做父親嗎？」

甄珍、劉家昌5年前曾在美國對簿公堂，當時法官駁回劉家昌所有要求，但他還堅持繼續打官司，近日則是在臉書中提到甄珍稱1987年兩人離婚，他不記得那時有進過離婚法院，律師朋友也告訴他離婚不能單方面成立，但5年前的法官認定他們那時已經離異，他於是「死的不明不白，也沒有錢打官司。」

且章立衡改名他是看到媒體報導才知道，砲轟「每天跟母親找律師研究告父親爭財產，把鬥爭父親當成了職業」，除了批評章立衡「不忠不孝，不知羞恥」，劉家昌隔日再發文聲明：「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。」不准再使用過去他的音樂創作。

這些年來，劉家昌時不時公開批判甄珍與章立衡，早讓甄珍感到顏面無光、不堪其擾。她在臉書發1642字長文回擊，當年為鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司投資 了500萬美元，劉家昌卻借土地變更之名，從香港拿走公司公章霸占不還，還偽造她簽名，把董事長變更為與前妻所生的兒子劉繼成，並把劉繼成妻子找進公司做財務總監、董事，此後3人開始把持公司，連她都得跟警方報案才能拿回公司帳簿，她花了多年總算收回公司，公司卻已被劉家昌掏空到什麼都賣了也沒留下。

甄珍文中還透露早已高價向劉家昌買回歌曲版權，稱章立衡脫離他的「魔爪」非常幸福，要他別顛倒黑白是非，有證據就來告，不然就是誣陷。「當時兒子和唱片公司簽約並發展良好時，是你突然要主導兒子的音樂發展，兒子非常不願意，但為了我妥協後，你便得寸進尺，操控兒子，兒子稍有不從 ，你就威脅要斷掉兒子音樂路，還發文痛罵兒子畜生。 現在反過頭來假惺惺，你配做父親嗎？」