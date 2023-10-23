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台名嘴朱學恒遭強制猥褻罪起訴 鍾沛君：朱從未向我道歉

記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員鍾沛君日前踢爆名嘴朱學恒對其性騷擾，朱今天被依強制猥褻起訴，鍾沛君也發布完整聲明稿。(本報資料照片)
台北市議員鍾沛君日前踢爆名嘴朱學恒對其性騷擾，朱今天被依強制猥褻起訴，鍾沛君也發布完整聲明稿。(本報資料照片)

台灣名嘴朱學恒涉嫌於去年8月6日利用餐敘時，強吻國民黨北市議員鍾沛君，檢察官認定朱犯行已達刑度較重的強制猥褻，今天將他起訴，鍾沛君發布聲明，忍辱負重大概是她這100多天寫照，面對外界質疑、批評都沒有回應，因為已與檢察官約定暫停發言，也感謝律師和另一半幫忙和支持。

鍾沛君指出，朱學恒自去年8月6日案發迄今，從未向她道歉，「寧可做出告發自己的可笑行為，仍未向我道歉」，而本案曝光後，就已經委任律師提告，並未如外傳說本人不告。

鍾沛君坦言，既已訴諸司法，並與檢察官約定偵查不公開，就必須沈默，暫時忍受朱學恒重開頻道接受抖內的行徑，在她沈默期間各種謠言滿天飛，例如某些親朱學恒的名嘴謊稱「不是親嘴，是親額頭」、「都成年人了，哪有這麼天真」、「誰對誰下藥，還不知道呢」等無恥言行，「但事實只有一個，就是強制猥褻。」

鍾沛君說，不敢說當初就料到一切，但她確實揭露事件文末寫道，「不用把我當成受害者」，因為她不願成為刻板印象受害者，縱然她有情緒，在一些時刻感覺自己碎成碎片，「但更多時候，我要自己如常生活、努力工作，因為生命中還有值得我珍視保守的快樂。」

鍾沛君說，她從不預期自己的公道，會來自於什麼給予，「我會去掙，為此戰鬥，感謝蘇敬宇律師的專業與信心加持，感謝另一半的無條件支持。」

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