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「一字千金」6度鍍金 曾國城：真的很燒腦

台灣新聞組／台北21日電
曾國城昨晚拿下「益智及實境節目主持人獎」。（圖／三立提供）
曾國城昨晚拿下「益智及實境節目主持人獎」。（圖／三立提供）

今年金鐘獎益智及實境節目主持人獎競爭激烈不輸綜藝節目，最後由曾國城憑「一字千金 筆武大匯」拿下第六座金鐘獎座，曾國城是金鐘常勝軍，兩年前他便以該節目成功鍍金，他對金鐘獎態度佛系，表示得不得獎都隨緣，但希望節目內容能更具有教育意義，他主持「一字千金」長達九年，早已駕輕就熟，為了節目，甚至還甘願犧牲休假。

曾國城曾分享主持「一字千金」可以用「三不一沒有」來形容，「三不」指的是不連續錄兩天、不嚴肅和不放過，不連錄兩天是因為真的很燒腦，而「一字千金」雖是益智國語文節目，但並不嚴肅，另外為求謹慎，他從未放過自己和節目教授，就算錄影即將結束，他也堅持請專家解析，讓觀眾學習到最正確的知識。而為了配合參賽者，他周末幾乎不休假，得獎可說是實至名歸。

雖已是金鐘老將，曾國城上台時還是忍不住興奮跳了一下，他感慨主持節目已經九年，「九年國教多長啊，孩子都長大了」，他走紅毯時意外抽中黃豪平給的金鐘籤，沒想到竟真的應驗，他打趣「黃豪平應該是有點乩童體質，巴鈺跟我說這橋段其他籤都是痛風，只有我抽到的這個是金鐘，就這麼巧，我覺得大概冥冥之中在發生。」

曾國城認為自己已經得過一次了，而且今年對手都很強，「很感動的是，有這麼一個同學會，大家一年一度可以聚在一起，這算是一種電視人的激勵大會嗎？算，你不參加就不知道有這麼多人不計代價的付出。」

而益智及實境節目獎由「來吧！營業中」拿下，「來吧！營業中」第一季由好看娛樂和TVBS共同製作，但後來分家，不過好看娛樂及TVBS共同上台領獎，來自好看娛樂的製作人葉佩容更是激動落淚，而因為「感情糾紛」消失螢光幕前的炎亞綸得知節目獲獎，也在社群轉發得獎畫面的截圖，並寫下「謝謝」兩字。

「來吧！營業中」獲得益智及實境節目獎。（圖／TVBS提供）
「來吧！營業中」獲得益智及實境節目獎。（圖／TVBS提供）
製表／陳建嘉
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