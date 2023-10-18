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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

誹謗張淑娟「滾床單」 周玉蔻稱飯局聽說 認錯不認罪

記者王聖藜／台北18日電
媒體人周玉蔻、蔡玉真去年選舉期間烏龍爆料，被依加重誹謗、個資法起訴；台北地院17日二度開庭，周玉蔻（圖）全程不發一語，低調不受訪。（記者蘇健忠／攝影）
媒體人周玉蔻、蔡玉真去年選舉期間烏龍爆料，被依加重誹謗、個資法起訴；台北地院17日二度開庭，周玉蔻（圖）全程不發一語，低調不受訪。（記者蘇健忠／攝影）

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院昨天開庭，周認錯不認罪，辯稱當年蔣孝嚴是總統府秘書長，蔣萬安如要參選台北市長，蔣家的家世要釐清。

來源：聯合新聞網

法官劉俊源對周玉蔻說，他明白周要打擊的是「蔣先生」，但打擊的方式很多，相信打張淑娟不是周的目的，不過已模糊了焦點。

來源：聯合新聞網

張淑娟庭後表示，聽到周每說一個字都心如刀割，和解條件是周要認罪；她說，周在民視「辣新聞」誹謗她八到十天，要求周說出真相，否則她的心情無法平復。

媒體人周玉蔻、蔡玉真去年選舉期間烏龍爆料，被依加重誹謗、個資法起訴；台北地院17...
媒體人周玉蔻、蔡玉真去年選舉期間烏龍爆料，被依加重誹謗、個資法起訴；台北地院17日二度開庭，張淑娟（圖）呼籲法官還他清白。（記者蘇健忠／攝影）

張淑娟說，如果不出來提告，周玉蔻就不會到台北地檢署跟她鞠躬，周不去做媒體查證而到處胡說八道，非常折磨人；她說，周在法庭說十幾個人去吃飯提到緋聞案有張淑娟，「十個人說豬是狗，豬就變成狗了嗎？」

周玉蔻辯說，2021年4月8日在台北市「玖尹餐廳」午宴，當時戴芝蕙是餐廳經理，同行的蔡玉真和戴熟，說戴最了解緋聞事件，她雖曾質疑緋聞女主角可能是演員王筱嬋，不過戴明確說是張淑娟。

周玉蔻說，那場餐會戴芝蕙坐在她對面、她一再向戴確認當年在晶華酒店VIP訂房部有沒有幫忙張淑娟訂房，都獲得肯定答案，戴芝蕙還說和張淑娟是中學同學，席間也有別人在討論這件事。

周玉蔻說，餐會有十多人出席，包括記者、政界人士，主人是誰她不方便透露，大家聚餐習慣討論政情，一開席就有人提到蔣萬安如參選市長，蔣孝嚴故事會再度成話題，蔣萬安的爸爸、家世都要釐清。

周玉蔻強調，餐會千真萬確存在，戴芝蕙說出張淑娟名字也千真萬確，她因相信消息來源才做重大討論，她還一度打電話給蔣孝嚴辦公室查詢，但沒獲回電。

去年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是蔣孝嚴緋聞案女主角，對周、蔡提告；檢方傳喚戴芝蕙作證，戴證稱不曾替張淑娟訂房、未曾提過此事，檢方依加重誹謗、個資法起訴周、蔡。

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