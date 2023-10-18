誹謗張淑娟「滾床單」 周玉蔻稱飯局聽說 認錯不認罪

媒體人周玉蔻、蔡玉真去年選舉期間烏龍爆料，被依加重誹謗、個資法起訴；台北地院17日二度開庭，周玉蔻（圖）全程不發一語，低調不受訪。（記者蘇健忠／攝影）

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院昨天開庭，周認錯不認罪，辯稱當年蔣孝嚴是總統府秘書長，蔣萬安如要參選台北市長，蔣家的家世要釐清。

來源：聯合新聞網

法官劉俊源對周玉蔻說，他明白周要打擊的是「蔣先生」，但打擊的方式很多，相信打張淑娟不是周的目的，不過已模糊了焦點。

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張淑娟庭後表示，聽到周每說一個字都心如刀割，和解條件是周要認罪；她說，周在民視「辣新聞」誹謗她八到十天，要求周說出真相，否則她的心情無法平復。

媒體人周玉蔻、蔡玉真去年選舉期間烏龍爆料，被依加重誹謗、個資法起訴；台北地院17日二度開庭，張淑娟（圖）呼籲法官還他清白。（記者蘇健忠／攝影）

張淑娟說，如果不出來提告，周玉蔻就不會到台北地檢署跟她鞠躬，周不去做媒體查證而到處胡說八道，非常折磨人；她說，周在法庭說十幾個人去吃飯提到緋聞 案有張淑娟，「十個人說豬是狗，豬就變成狗了嗎？」

周玉蔻辯說，2021年4月8日在台北市「玖尹餐廳」午宴，當時戴芝蕙是餐廳經理，同行的蔡玉真和戴熟，說戴最了解緋聞事件，她雖曾質疑緋聞女主角可能是演員王筱嬋，不過戴明確說是張淑娟。

周玉蔻說，那場餐會戴芝蕙坐在她對面、她一再向戴確認當年在晶華酒店VIP訂房部有沒有幫忙張淑娟訂房，都獲得肯定答案，戴芝蕙還說和張淑娟是中學同學，席間也有別人在討論這件事。

周玉蔻說，餐會有十多人出席，包括記者、政界人士，主人是誰她不方便透露，大家聚餐習慣討論政情，一開席就有人提到蔣萬安如參選市長，蔣孝嚴故事會再度成話題，蔣萬安的爸爸、家世都要釐清。

周玉蔻強調，餐會千真萬確存在，戴芝蕙說出張淑娟名字也千真萬確，她因相信消息來源才做重大討論，她還一度打電話給蔣孝嚴辦公室查詢，但沒獲回電。

去年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真在民視「辣新聞」節目及臉書 發文，指她是蔣孝嚴緋聞案女主角，對周、蔡提告；檢方傳喚戴芝蕙作證，戴證稱不曾替張淑娟訂房、未曾提過此事，檢方依加重誹謗、個資法起訴周、蔡。