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罵趙少康家暴拋妻棄子 周玉蔻判賠220萬

記者林孟潔、鄭媁／台北12日電
媒體人周玉蔻。(本報資料照片)
媒體人周玉蔻。(本報資料照片)

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中國廣播公司董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，趙提告要求周女、民視賠償1000萬元(台幣，下同，約31萬1963美元)；台北地方法院昨判周女、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻單獨賠償20萬元，並移除相關言論。可上訴。

趙少康昨發聲明，感謝法院發揮正義守護精神，給周玉蔻一定程度懲罰，但判賠220萬對周顯然不夠多，無法阻止她再犯；周女信口雌黃，將積極上訴要求周女給付更多賠償，遏止隨意誹謗他人的惡行，所有賠償將全數捐給公益團體。

周玉蔻也發聲明，指評論主因是趙少康當時宣布參選2024年總統，屬於可受公評、符合公益的探討，她的消息來源多元，並多番查證，沒有妨害趙的名譽，將依法提上訴。

放言傳媒前年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻去年9月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目。台北地院認為，周女於放言傳媒的言論與事實相符，沒有侵害趙的名譽權，但周女未盡合理查證義務，即在臉書、民視節目發表家暴、不認骨血、拋家棄子等言論，應負賠償責任。

法院指出，周玉蔻在民視節目言論，未涉及公共議題，不受新聞自由保障，民視也未依衛星廣播電視法、自訂新聞自律規範，盡事實查證義務，與周女成立侵權行為，應連帶負賠償責任。

北院表示，周玉蔻、趙少康均是具網路聲量及影響力的知名公眾人物，民視對於大眾也具有一定可信度與影響力，審酌周女侵權言論發布於訊息快速傳布的網路社群及大眾傳播媒體，判周女應賠償20萬元，另應與民視連帶賠償200萬元。

中廣董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

趙少康 家暴 臉書

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