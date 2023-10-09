我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

2023全球前2%科學家公布 臨床醫師領域陳亮恭蟬聯台灣第一

記者沈能元／台北報導
2023年「全球前2%頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」公布，台灣入選1419人，臨床醫學領域336人入榜，關渡醫院院長陳亮恭蟬聯台灣第一。（記者蘇健忠／攝影）
2023年「全球前2%頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」公布，台灣入選1419人，臨床醫學領域336人入榜，關渡醫院院長陳亮恭蟬聯台灣第一。（記者蘇健忠／攝影）

2023年「全球前2%頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」於10月4日發布，今年是連續第四年發表，全球科學界引頸企盼。今年全球約有21萬名科學家入選，台灣入選1419人，臨床醫學領域336人入榜，略高於去年的324人，關渡醫院院長陳亮恭蟬聯台灣第一，第二名是台大癌醫中心榮譽院長鄭安理，第三名為現任台大癌醫中心院長楊志新。

陳亮恭連續第三年蟬聯台灣臨床醫學第一，且全球排名上升，今年一口氣躍升至第4513名，較去年的6529年，前進了2000多名，穩居全台領先。鄭安理與楊志新分別為台大癌醫前後任院長，位居全台第二與第三，顯見台大癌症研究表現倍受國際肯定。

台灣今年共有1419名科學家上榜，高於去年的1372人，與前年的1479人相仿。但臨床醫學領域上榜人數持續增加，從前年241人、去年324人，今年增加到336人。

2023年度科學影響力排行，台灣臨床醫師前20名。針對原始資料中主要學門為「臨床...
2023年度科學影響力排行，台灣臨床醫師前20名。針對原始資料中主要學門為「臨床醫學」的名單為主，未實際開設門診或其他醫療服務未納入，所以2020年辭世的陳定信教授未列入。（資料來源：2023World's Top 2% Scientists）

臨床醫師排行前20名中，人數以台大最多，有8人，雖較前一年減少1名，仍穩居台灣龍頭地位；長庚體系4名、北榮3名、高醫2名、中醫大2名，花蓮慈濟1名，雖然各大醫療體系人數略有消長，但顯示台灣頂尖醫學領域研究者近3年均保持穩定的研究產出。

不過， 每年要維持充沛的研究量能，並不容易。觀察上榜醫師的全球排名，除陳亮恭、鄭安理、楊志新、楊泮池、廖運範、張美惠，多數入榜醫師全球排名呈現衰退。

雖然連續三年在台灣臨床醫學第一，全球排名還上升2000多名，但台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，在國際間如此競爭的學術環境中，要能每年維持高檔的研究產出真的很辛苦，「全球前2%頂尖科學家」排名，評估每年論文數、作者序、引用數等，都是硬指標，論文必須兼顧質與量，還必須是主要作者。

2023年度科學影響力排行榜中，台灣臨床醫學領域前35名。臨床醫學領域排行榜，含...
2023年度科學影響力排行榜中，台灣臨床醫學領域前35名。臨床醫學領域排行榜，含臨床醫師與研究者，標註星號者為基礎醫學、公共衛生、藥學或其他領域研究者，未實際開設門診或其他醫療服務，其中陳定信教授已於2020年辭世。（資料來源／2023World's Top 2% Scientists）

對於蟬聯第一，陳亮恭表示，完成上述硬指標實屬不易，是團隊同仁支持與一同努力，讓台灣的高齡醫學被國際看見且獲得肯定。

不過，陳亮恭去年在全球高齡醫學領域排名也高居世界第一，今年卻是全球第八。對於排名下降，陳亮恭說，「這個排名比較正常」，大數據分析常因資料歸類的不同而有差異，「今年看起來大老的名字該出現都有出現，感覺今年的學門分類比較符合認知。」

陳亮恭將排名解釋為大數據分析的邏輯，更換演算法就出現不同的排名，但陳亮恭今年「正式」成為全台醫界第一，因為今年全球排名4513名，是全台不分學門領域排名的醫界第一人。對此，陳亮恭表示，驚訝且惶恐、不敢置信，因為近三年遭逢肺炎疫情，感染科研究受到全球關注與重視，感染領域相關研究或許會有顯著提升。

對於高齡醫學的發展，陳亮恭表示，最近美國醫學雜誌出版一篇專文，引起全球高齡醫學界震盪，美國在面對人口高齡化過程中，國家對於高齡研究投入極高，但過去35年來老年醫學專科醫師數量卻逐年減少，因為照顧複雜的高齡病患不僅辛苦，收入也低於一般專科，若依市場需求取捨，高齡醫學顯然不是多數醫師的選項，因此需要政府的重視。

他表示，台灣人口高齡化程度與速度都較美國嚴峻，目前實際真正專責從事高齡醫學的專科醫師屈指可數，政府雖透過醫院評鑑及畢業後一般醫學訓練，希望強化高齡照護，但許多醫院實際上的投入仍相當有限。高齡議題無可迴避，政府必須有更直接且明確有力道的作法，及早因應。

陳亮恭說，人口高齡化的相關挑戰，正是現在醫療體系變革的核心，需要更具人口結構變化思維來研議策略，不能再以疾病思維尋求醫療體系的解方。

「全球前2%頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」榜單已連續公布四年，被視為全球科學界年度盛事。榜單由美國史丹福大學專家，透過Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用六種關鍵指標進行評分，分別是：總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者、單獨／第一或最後作者的文章引用次數，反映出學者的學術論文影響力。

●「全球前2%頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」榜單：https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

醫學 史丹福大學 癌症

上一則

常有共機出沒 台北海岸防空將「全天弓化」

下一則

賴清德民調領先仍有挑戰？邱毅：有隨時引爆的大地雷

延伸閱讀

日本「爺爺男團」 最小65歲 盼成為老年版SMAP

日本「爺爺男團」 最小65歲 盼成為老年版SMAP
新冠、RSV與流感多重夾擊 醫生教你聰明自保

新冠、RSV與流感多重夾擊 醫生教你聰明自保
聯合國大會前紐約街頭萬人示威 籲終結化石燃料

聯合國大會前紐約街頭萬人示威 籲終結化石燃料
10億等級天候災害數量 2023年已達美史上最多

10億等級天候災害數量 2023年已達美史上最多

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生