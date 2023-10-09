發文挺「好油」被要求道歉 管中閔再嗆「雜碎」：你們不遑多讓

台大前校長管中閔。（本報資料照片）

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘為進口雞蛋 爭議多次評論政府政策，涉嫌自導自演被恐嚇一案，涉嫌誣告等罪嫌羈押。台大前校長管中閔（右圖，本報資料照片）日前曾在臉書 發文挺，「從網軍攻擊到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎？」如今網友連日湧入管中閔臉書要求「道歉」。管中閔昨天在臉書發聲「最近有些人跑來我臉書留言，要我道歉。我為什麼要道歉？要向誰道歉？」他更表示，「威脅別人的是雜碎，你們也不遑多讓」。

管中閔表示，最近有些人跑來他臉書留言，要他道歉。「我為什麼要道歉？要向誰道歉？」他半個月前貼出 「是誰縱容這些（威脅別人的）雜碎？」這段話時，為什麼這些現在來留言的人沒立刻來要他道歉？「因為他們知道自己的同志 或網軍很可能真幹了這件威脅人的事，所以當時噤不敢言（否則豈不早就出動攻擊了）」。

管中閔說，「等到後來他們發現此事不是自己人所為，而是當事人自導自演的鬧劇，他們大喜過望，覺得撿到槍，於是紛紛跑來要我道歉。但我既不是自導自演者，指責的又是威脅者和縱容者，我為什麼要道歉？你們又憑什麼要我道歉？」

管中閔表示，除了最近這齣自導自演的戲，難道過去就沒有其他威脅者和縱容者嗎？當然有，他自己就親身經歷過。2018年1月他就被人在全國媒體前公開威脅，「自行退選，否則不死也半條命」。這樣的威脅是誰縱容的？誰又為此威脅道過歉？然而，社會上只有他受過類似威脅嗎? 這些威脅既然真實存在，縱容者也一再包庇護航，他的指責何錯之有？