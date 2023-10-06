74歲劉墉摔倒送醫 一度失去意識 醒時吐滿身

作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

作家劉墉移居紐約多年，5日驚爆意外摔倒送醫，一度失去意識。

本報系聯合報報導，74歲劉墉在臉書 曝光意外事件，透露在院子修剪樹木，轉身時意外被花盆絆倒，他當下以手撐住，沒摔到頭，在地上躺了一下後，決定停工，接著準備去洗手，沒想到突然一陣暈，劉墉描述當時感受，「突然覺得天旋地轉，四周亮得張不開眼，太太剛扶我坐下，我就失去意識。」而當他被醒時發現已吐滿身。

在被救護車送往醫院的途中，劉墉一度吐，到急診室都在吐，吐光才覺得好多了。雖然他表明想回家，但醫生不放人，驗血驗尿照X光，留院觀察，他表示機器整夜滴滴叫，護士跑來跑去，他整夜沒法好好睡，隔天早上則被叫起來繼續做檢查，確認都沒事了才被「無病釋放」。

台北中國時報報導，劉墉經檢查沒事才在社群報平安親曝身體狀況。劉墉還表示「太太最近要動眼科手術，看不清楚不能開車，幸虧兒子在家，還坐在自己的病床上發了臉書消息。使我收到好多朋友的關切，覺得很不好意思。」並跟劉軒說：「老爸沒覺得白來一趟，因為醫院的網路很好，我躺在床上，把禮拜五的『劉墉講堂』做好了。我知道自己是個無可救藥的工作狂，不過跟陳文茜比起來還差得遠，每個周末只要看『文茜的世界週報』就覺得受到鼓舞。這次摔倒還有件得意事，就是雖然右手既黑又紫，腫得像烤雞腿，右腿膝蓋也撞傷，左手仍然緊握手機，沒有讓「寶機」損傷。」