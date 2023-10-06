走過性別烏龍 林郁婷奪拳擊金牌 擁抱教練：我做到了

當裁判舉起台灣拳擊女將林郁婷(左)的手，確定在杭州亞運57公斤級金牌戰贏了，林郁婷也握拳露出自信的神情，落敗的哈薩克好手伊布拉吉穆瓦(右)則面無表情，形成對比。(圖：中華奧會提供)

中華代表團昨天獎牌大進補，先有滑輪溜冰兩度「金包銅」，拳擊女將林郁婷打下暌違65年的亞運拳擊金牌，單日3面金牌進帳平代表團杭州亞運 最佳成績，目前累積15面金牌已是史上第3佳。中華棒球隊在超級循環賽以4比1擊敗中國大陸隊，提前闖進金牌戰，有機會挑戰亞運史上棒球第2金。

中華代表團也有望挑戰史上最佳的19金紀錄。橋牌女團和混團金牌戰取得領先，以及羽球 黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋昨天闖進4強保底獎牌，都可能再添金牌數。

林郁婷是拳擊女子57公斤級選手，兩年前東京奧運 ，她以世界排名第一身分參賽卻意外在首輪落馬；今年3月世錦賽打進4強，到手的銅牌又因「性別生化檢測異常」遭取消，但回國後檢測一切如常，昨天她也用亞運金牌洗刷質疑，接續目標鎖定明年巴黎奧運。

從東京奧運首輪失利，再到今年世錦賽承受不白之冤，林郁婷靠金牌一吐怨氣，昨天一下台和教練曾自強擁抱，師徒倆的眼淚瞬間湧出，她告訴教練：「我做到了。」

在頒獎台上親吻生涯第一面亞運金牌，林郁婷認為，今年拳擊隊的亮眼表現，是所有幕前、幕後人員累積的成果，「證明台灣拳擊是有機會站在世界上讓大家看見。」過去中華拳擊隊亞運累積1金1銀3銅，杭州亞運就進帳1金2銀2銅，開創拳擊新頁，包括林郁婷、吳詩儀和男將賴主恩及甘家葳都拿到巴黎奧運門票。

拳擊的5面獎牌締造隊史新頁，中華滑輪溜冰隊更開啟「金牌庫」，昨天自由式速度過樁賽的女子和男子賽程都是「金包銅」，單日兩金2銅入袋，本屆累積6金2銀3銅，繼續推進紀錄。

中華成棒隊靠鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」聯手壓制中國大陸隊打擊，加上林安可開局減壓的2分打點安打，以4比1擊敗地主，在「超級循環賽」取得絕對優勢；今天晚上對日本隊不論勝負，都不影響明晚爭金資格。

東京奧運奪金的羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，昨力退世界排名第一的印尼球王組合，今和南韓組合崔率圭／金元浩搶金牌戰門票，尋求我國羽球男雙亞運第一金。