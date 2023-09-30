杭州亞運／詹詠然5屆拿5金 談再戰1屆驚呼「37歲欸」

詹詠然與詹皓晴姊妹攜手，拿下杭州亞運網球女雙金牌。（記者季相儒／攝影）

每屆亞運都是奪金熱門，中華隊詹詠然、詹皓晴今天終於把期待化為現實，在杭州亞運 網球女雙金牌戰以6：4、6：3拍落梁恩碩／李亞軒，這是詹詠然個人在亞運的第5金，也是姊妹倆的女雙第一金，詹詠然說：「終於在第五屆拿下第五金，感覺甚至生涯在這裡結束也是很好的句點。」對於是否再戰下一屆亞運？詹皓晴幫姊姊加油，「還有3年，加油。」

詹家姊妹前兩屆亞運搭檔女雙，打下1銀1銅，尤其上屆在雅加達更是可惜，一度握有2個金牌點卻失守，今天終於一舉奪金。

詹詠然坦言，「一直以來我們的搭配，大家都很看好我們這面金牌，前兩屆盡了全力但結果很惋惜，今天終於拿下這面金牌意義很大，因為這一直是我們的目標。」

詹皓晴也提到，「上一屆差2分，下來後都很難過、很可惜。大家都很看好，但我們沒有拿到，今天我們做到了，頂著大家的期待、自己的壓力，至少今天在場上的表現，我們是非常滿意的，很開心終於可以為中華隊拿下金牌。」

加上本屆莊吉生／許育修男雙金牌以及這面女雙金牌在內，中華隊史上共在亞運網球打下9金，詹詠然個人就參與5金，包括2面女雙、2面女團、1面混雙金牌，另外還有3銀1銅，堪稱「亞運后」。