我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

杭州亞運／詹詠然5屆拿5金 談再戰1屆驚呼「37歲欸」

特派記者陳宛晶／杭州即時報導
詹詠然與詹皓晴姊妹攜手，拿下杭州亞運網球女雙金牌。（記者季相儒／攝影）
詹詠然與詹皓晴姊妹攜手，拿下杭州亞運網球女雙金牌。（記者季相儒／攝影）

每屆亞運都是奪金熱門，中華隊詹詠然、詹皓晴今天終於把期待化為現實，在杭州亞運網球女雙金牌戰以6：4、6：3拍落梁恩碩／李亞軒，這是詹詠然個人在亞運的第5金，也是姊妹倆的女雙第一金，詹詠然說：「終於在第五屆拿下第五金，感覺甚至生涯在這裡結束也是很好的句點。」對於是否再戰下一屆亞運？詹皓晴幫姊姊加油，「還有3年，加油。」

詹家姊妹前兩屆亞運搭檔女雙，打下1銀1銅，尤其上屆在雅加達更是可惜，一度握有2個金牌點卻失守，今天終於一舉奪金。

詹詠然坦言，「一直以來我們的搭配，大家都很看好我們這面金牌，前兩屆盡了全力但結果很惋惜，今天終於拿下這面金牌意義很大，因為這一直是我們的目標。」

詹皓晴也提到，「上一屆差2分，下來後都很難過、很可惜。大家都很看好，但我們沒有拿到，今天我們做到了，頂著大家的期待、自己的壓力，至少今天在場上的表現，我們是非常滿意的，很開心終於可以為中華隊拿下金牌。」

加上本屆莊吉生／許育修男雙金牌以及這面女雙金牌在內，中華隊史上共在亞運網球打下9金，詹詠然個人就參與5金，包括2面女雙、2面女團、1面混雙金牌，另外還有3銀1銅，堪稱「亞運后」。

詹詠然拿下這面女雙金牌直呼卸下重擔，被問到是否再戰下一屆，還沒回答，妹妹先要她「加油」，詹詠然則是討饒，「3年後我37歲了欸！要這樣？」她表示，這幾天累積的心理壓力、生理疲勞，「先緩一下，等一下幫恩碩加油，接下來的事再說。」梁恩碩稍晚將在混雙場上爭金。

詹詠然與詹皓晴姊妹攜手，拿下杭州亞運網球女雙金牌。（記者季相儒／攝影）
詹詠然與詹皓晴姊妹攜手，拿下杭州亞運網球女雙金牌。（記者季相儒／攝影）

杭州亞運

上一則

柯營促民調對決「輸的退選」 藍稱時機未到

延伸閱讀

杭州亞運／網球女雙「台灣內戰」 詹家姊妹奪金

杭州亞運／網球女雙「台灣內戰」 詹家姊妹奪金
杭州亞運／60歲科威特神槍手 奪金祕訣竟是「遠離手機」

杭州亞運／60歲科威特神槍手 奪金祕訣竟是「遠離手機」
杭州亞運／台滑輪金包銀 18歲施沛妤、楊合貞共享頒獎台

杭州亞運／台滑輪金包銀 18歲施沛妤、楊合貞共享頒獎台
杭州亞運／莊吉生網球奪金：球場出現蝴蝶，就知道媽媽來看我了

杭州亞運／莊吉生網球奪金：球場出現蝴蝶，就知道媽媽來看我了

熱門新聞

郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了