杭州亞運／莊吉生網球奪金：球場出現蝴蝶，就知道媽媽來看我了

莊吉生第二盤把握住破發點，激動跪地慶祝。（特派記者季相儒／杭州攝影）

雅加達亞運沒能踏上的頒獎台，台灣網球好手莊吉生杭州亞運 踏上最高位置，今天他和搭擋許育修打下男雙金牌，除將金牌獻給媽媽，34歲的他也笑說，這面金牌讓他得到很大動力，希望續拚到下次亞運。

在美國出生長大的莊吉生2015年轉籍回台灣，2017年台北世大運奪下男單金牌後知名度大增，尤其一口流利台語，讓球迷很有親切感。2018年雅加達亞運，他再披中華隊戰袍出征但無功而返，去年歷經喪母之痛，亞運這面金牌讓他再有動力。

莊吉生先前曾分享，母親癌症 離開後，比賽看到蝴蝶就感受到母親仍在身邊，亞運首輪和地主激戰看到隻蝴蝶飛舞，讓他十分激動，相信是一路支持的媽媽在給自己力量。

「今天也有看見媽媽（蝴蝶）。」用台語發表奪金心情的莊吉生坦言，去年對整家人真的比較困難，今年自己終於能比較釋懷、放鬆，亞運寫下突破，一直掛心自己的媽媽也可以好好休息了。

今天男雙金牌戰，第二盤雙方一路保發到4：4，寶島組合第9局破發成奪勝關鍵，把握住網前截擊的莊吉生當下興奮單膝跪地、握拳慶祝，他笑說之前已經錯過3個破發點，「看到那球，心中覺得『要打進』，還好有進，因為這組發球很強，有時要找破發點很困難，沒把握可能就被發『愛司』，很開心4：4時有把握住。」

用自己發球終結比賽，莊吉生很開心為台灣再奪下金牌，且現在許育修、曾俊欣和吳東霖都促使自己繼續前進，今年成績也有提升，加上這面金牌當助力，「希望繼續拚，瓦林卡（Stan Wawrinka）、墨瑞（Andy Murray）也還在拚，希望我可以拚到下個亞運。」