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杭州亞運／許皓鋐圍棋奪金 靠的是每天自律做這件事

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽摘金。（圖：中華奧會提供）
許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽摘金。（圖：中華奧會提供）

台灣圍棋好手許皓鋐剛在杭州亞運會上替台灣拿下首面個人圍棋金牌，讓遠在竹北的家人感到十分欣慰，尤其爸爸許根弦十分自豪兒子在比賽過程沉穩的表現，順利打敗中國棋王柯潔摘金，靠的都是每天自律搭高鐵北上練棋10小時以上，盼皓鋐的努力與成果能讓更多人看見圍棋。

許根弦說，一開始是皓鋐的哥哥先學下棋，當時才念幼稚園中班的皓鋐因為看著哥哥下圍棋，也開始對圍棋表現興趣，所以心想不如就讓兩兄弟一起去學棋，順便培養兩人的沉穩態度，沒想到皓鋐從此投入圍棋世界，更未預料皓鋐如此有天賦。

許皓鋐從4歲開始接觸圍棋，上了國中後更申請自學在家，自律念書、練棋。（記者巫鴻瑋...
許皓鋐從4歲開始接觸圍棋，上了國中後更申請自學在家，自律念書、練棋。（記者巫鴻瑋／翻攝）

許皓鋐在國小1年級就已經達到業餘5段棋力，就讀北門國小時，就已經是老師口中的圍棋天才，國小5年級晉升業餘7段，11歲時成為國手，後來就讀竹北博愛國中後，為了實現成為世界棋王的夢想，從8年級開始便申請在家自學，時間幾乎都投注在下棋上。

從親友口中描述，許皓鋐從小就立志當世界棋王，雖然平時態度謙虛、靦腆，但是下起棋來完全是另外一個人，非常有自信。許晧鋐將圍棋當作訓練自己面對問題能做出做好選擇的訓練，更把圍棋當作訓練自己品性及態度的一門功課。

國中時的許皓鋐（左）與父親許根弦。（本報資料照片）
國中時的許皓鋐（左）與父親許根弦。（本報資料照片）

許根弦說，兒子的努力付出大家都看在眼裡，而且皓鋐自己本身也非常自律，不管是念書或練棋、生活管理，都不用家人特別管。因為自從在家自學後，許皓鋐全心全意投入圍棋，每天清晨就自己搭高鐵前往台北的棋院下棋，一天至少10小時，天黑才又搭車回新竹。

許皓鋐的家人都為他能替台灣拿下第一面圍棋亞運金牌感到欣慰，更希望能讓更多人看見圍棋，讓更多人喜歡上圍棋。許根弦希望外號「小蘋果」的皓鋐繼續為實現夢想努力，為台灣爭光。

許皓鋐 入圍 杭州亞運

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