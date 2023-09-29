杭州亞運／許皓鋐圍棋奪金 靠的是每天自律做這件事

許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽摘金。（圖：中華奧會提供）

台灣圍棋好手許皓鋐 剛在杭州亞運 會上替台灣拿下首面個人圍棋金牌，讓遠在竹北的家人感到十分欣慰，尤其爸爸許根弦十分自豪兒子在比賽過程沉穩的表現，順利打敗中國棋王柯潔摘金，靠的都是每天自律搭高鐵北上練棋10小時以上，盼皓鋐的努力與成果能讓更多人看見圍棋。

許根弦說，一開始是皓鋐的哥哥先學下棋，當時才念幼稚園中班的皓鋐因為看著哥哥下圍棋，也開始對圍棋表現興趣，所以心想不如就讓兩兄弟一起去學棋，順便培養兩人的沉穩態度，沒想到皓鋐從此投入圍 棋世界，更未預料皓鋐如此有天賦。

許皓鋐從4歲開始接觸圍棋，上了國中後更申請自學在家，自律念書、練棋。（記者巫鴻瑋／翻攝）

許皓鋐在國小1年級就已經達到業餘5段棋力，就讀北門國小時，就已經是老師口中的圍棋天才，國小5年級晉升業餘7段，11歲時成為國手，後來就讀竹北博愛國中後，為了實現成為世界棋王的夢想，從8年級開始便申請在家自學，時間幾乎都投注在下棋上。

從親友口中描述，許皓鋐從小就立志當世界棋王，雖然平時態度謙虛、靦腆，但是下起棋來完全是另外一個人，非常有自信。許晧鋐將圍棋當作訓練自己面對問題能做出做好選擇的訓練，更把圍棋當作訓練自己品性及態度的一門功課。

國中時的許皓鋐（左）與父親許根弦。（本報資料照片）

許根弦說，兒子的努力付出大家都看在眼裡，而且皓鋐自己本身也非常自律，不管是念書或練棋、生活管理，都不用家人特別管。因為自從在家自學後，許皓鋐全心全意投入圍棋，每天清晨就自己搭高鐵前往台北的棋院下棋，一天至少10小時，天黑才又搭車回新竹。

許皓鋐的家人都為他能替台灣拿下第一面圍棋亞運金牌感到欣慰，更希望能讓更多人看見圍棋，讓更多人喜歡上圍棋。許根弦希望外號「小蘋果」的皓鋐繼續為實現夢想努力，為台灣爭光。