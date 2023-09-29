500盤評審陳泰銘 推薦十盤菜

國巨公司董事長陳泰銘工作之餘也享受生活，藉烹飪、藝術、音樂、運動來紓壓。(攝影／沈昱嘉)

新店山東小館四季豆蒸餃搭配白玉羹

就在國巨公司附近，陳泰銘吃午飯時無意中發現，看著店面乾淨，客人也不少，老闆跟老闆娘也很熱情，氛圍好就是好的開始，便上門一試，點了水餃，再加上老闆推薦的四季豆蒸餃，就此成主顧。

新鮮魚肉加豆腐的白玉羹，配上蒸餃，通常再加一道高麗菜沙拉，就很有滿足感。辣椒也不錯，可以一半吃原味、另外一半沾辣椒，陳泰銘通常也會再點醋，配起來都很好吃。

Adachi足立蟹肉燉飯

蟹肉有日本 毛蟹和台灣花蟹，陳泰銘喜歡後者，較甜，肉質更好、更Q，尺寸要略大，肉質才扎實。

燉飯也好，雖然一般是最後一道上，但陳泰銘要配酒，所以都請老闆把燉飯從最後一道提前到第一道，胃暖活了，接著再吃日本料理的冷食。

上園樓涮羊肉火鍋佐手抓餅

上園樓涮羊肉火鍋佐手抓餅。(本報資料照片)

陳泰銘的吃法是：跟老闆娘要羊頸肉，這種肉的肥瘦比例得宜，湯頭要再加一份酸菜，讓湯再酸一點，然後現點手抓餅，老闆娘現桿麵現做，現吃最香。

明福台菜海產白切雞（沾醬：醬油和白醋各半、小生辣椒）

明福台菜海產白切雞。(記者陳易辰／攝影)

陳泰銘說：「我認為是台灣第一名的白斬雞。」白斬雞是台菜基本菜色，他在台灣吃過幾十家，一般都鬆、柴，但明福做的比較有嚼勁，極好，雞汁未流失，都變成雞凍了。

沾醬是加分，陳泰銘的建議是，醋和醬油五五或六四比，酸一點，混和後再加上新鮮的朝天椒，雞肉的美味必然再提升。

老乾杯信義店牛小排佐咖哩飯

吃燒肉，大同小異，老乾杯又很多家分店，都已經標準化，陳泰銘推薦一般人沒注意到的咖哩牛肉飯，很值得點。

番紅花印度 美饌傳統窯烤雞腿佐烤餅

台灣曾有多家不錯的印度菜，但多數沒能堅持下來，位於天母的番紅花可能是地緣關係而存活下來了，還請印度人來做烤餅，較厚，有點像披薩。陳泰銘說：「大概是我在台灣吃過最好的印度烤餅。」

配烤餅的坦都里烤雞腿也很道地，用的是印度北方的香料，極香，再叫一道咖哩蔬菜，裡面有馬鈴薯、秋葵等等，很入味、很可口。這三樣組合是陳泰銘每次必點。

牛肆牛肉火鍋

最近牛肉又升級了，只挑本地牛最好的部位，所以五花不油，油花均勻，有點像是牛腩筋。醬料一樣建議再多加一點醋。

鮨增田Sushi Masuda碳烤鰻魚壽司

鰻魚現烤現切，因為熱度夠，皮烤得香脆，但是魚肉多汁，加上飯，再裹上海苔做成手卷，咬起來脆脆的，堪稱一流。陳泰銘笑說，訂位時就要先訂這一道，最好說明：「每個人要兩條。」

牡丹．極上天ぷら鮑魚丼飯

牡丹的天婦羅做得很好，跟布根地是絕配，既然會配酒，最好是前面就先吃個好一點的飯，陳泰銘都請老闆做個鮑魚飯，鮑魚處理好後淋到白飯上，醬汁也很容易入口。因為第一道時，味蕾還能吃出原味，還未被後面的味道影響，吃這簡單原味的鮑魚飯剛剛好。

喜來登辰園脆皮先知鴨

喜來登辰園脆皮先知鴨。(本報資料照片)

蔡辰洋開發的菜，用的是和北京 烤鴨不一樣的先知鴨，來自宜蘭，較年輕、肉較嫩。難得的是多年來一直保持一定的水準，每次吃到的品質都保持得不錯，這點在餐飲界也很難得，因此獲得陳泰銘推薦。

500盤進入第三屆，連續三年擔任評審的陳泰銘看著這份本土飲食指南的成長，他表示，500盤已建立市場的好口碑，對餐飲業跟飲食界是好事。

陳泰銘認為，台灣是多元社會，包容性強又很厚道，能接受不同的飲食指南系統，因為飲食本就沒有一定的標準，有人認為要繁複的技巧、多層次的醬汁才叫美味，可是如他，要的只是簡簡單單的原味。

以米其林為例，除了米其林星級評選外，在台灣又有必比登這平價版的美食指南，正是因為台灣有高度競爭的飲食環境，台灣人的嘴很刁，又要用合理的價格吃到不錯品質，這是西方人無法理解的，也是米其林星級評選關照不到的角度。

陳泰銘曾邀請法國客人一起去逛士東市場買菜，順便到樓上吃午餐，就點了他平常吃的麻醬麵、嘴邊肉、燙青菜、蝦丸湯，每一樣都很簡單但道地。結果法國友人吃到嘴邊肉很驚艷，要求加點一盤。

結帳時，陳泰銘拿出500元，找回120元。法國人以為那500元就是小費，一頭霧水：「台灣小費可以用講的嗎？怎麼還找錢？小費怎麼有銅板？」聽到這是餐費，合歐元大概12元，他嚇一跳：「怎麼可能？在歐洲，光小費就20歐元了。」這也是米其林思維想像不了的事。